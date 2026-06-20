BURNO: Tusk napao Francusku, Nemačku i Veliku Britaniju
POLjSKI premijer Donald Tusk izjavio je da Varšava neće poštovati nikakve sporazume o Ukrajini ako budu postignuti bez učešća Poljske.
On je ove komentare dao nakon sastanka Evropskog saveta u Briselu 19. juna.
Prema njegovim rečima, nijedan jedinstveni pregovarački format ne može tvrditi da predstavlja celu Evropsku uniju. Tusk je naglasio da institucije i ugovori EU postoje u tu svrhu, jasno definišući proces donošenja odluka.
Poljski premijer je posebno naglasio da Francuska, Nemačka, a posebno Ujedinjeno Kraljevstvo, koje nije članica EU, ne bi trebalo da govore u ime cele Evropske unije.
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