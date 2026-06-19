TURSKA PITA: Bez kora i mešenja, a ručak gotov za tren
Bez komplikovanog postupka i bez mešenja testa, dobijate mirisnu pitu bogatu povrćem i sirom, idealnu za ručak, večeru ili posluženje gostima.
- 2 krompira
- 2 paradajza
- 3 zelene paprike
- 1 glavica crnog luka
- 2 šargarepe
- 4 jajeta
- 1 kašičica soli
- 100 gr tvrdog sira
- 1 čaša ulja
- 1 čaša mleka
- 3 i po šolje brašna
- 1 kesica praška za pecivo
Priprema:
Krompir, šargarepu, zelenu papriku i crni luk isecite na sitne kockice. Paradajz oljuštite, pa i njega sitno iseckajte.
U većoj posudi umutite jaja, a zatim dodajte pripremljeno povrće, so, izmrvljeni sir, ulje i mleko. Dobro izmešajte kako bi se svi sastojci sjedinili.
Na kraju dodajte brašno i prašak za pecivo. Varjačom ili špatulom promešajte dok ne dobijete ujednačenu, nešto ređu smesu.
Kalup prečnika oko 32 centimetra premažite puterom ili uljem. Sipajte pripremljenu smesu i lagano protresite kalup kako bi se ravnomerno rasporedila.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 do 35 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatnožutu boju.
Prijatno!
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