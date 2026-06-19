Peciva i pite

TURSKA PITA: Bez kora i mešenja, a ručak gotov za tren

Milena Tomasevic

19. 06. 2026. u 14:00

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Bez komplikovanog postupka i bez mešenja testa, dobijate mirisnu pitu bogatu povrćem i sirom, idealnu za ručak, večeru ili posluženje gostima.

ТУРСКА ПИТА: Без кора и мешења, а ручак готов за трен

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 2 krompira
  • 2 paradajza
  • 3 zelene paprike
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 šargarepe
  • 4 jajeta
  • 1 kašičica soli
  • 100 gr tvrdog sira
  • 1 čaša ulja
  • 1 čaša mleka
  • 3 i po šolje brašna
  • 1 kesica praška za pecivo

Priprema:

Krompir, šargarepu, zelenu papriku i crni luk isecite na sitne kockice. Paradajz oljuštite, pa i njega sitno iseckajte.

U većoj posudi umutite jaja, a zatim dodajte pripremljeno povrće, so, izmrvljeni sir, ulje i mleko. Dobro izmešajte kako bi se svi sastojci sjedinili.

Na kraju dodajte brašno i prašak za pecivo. Varjačom ili špatulom promešajte dok ne dobijete ujednačenu, nešto ređu smesu.

Kalup prečnika oko 32 centimetra premažite puterom ili uljem. Sipajte pripremljenu smesu i lagano protresite kalup kako bi se ravnomerno rasporedila.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 do 35 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatnožutu boju.

Prijatno!

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