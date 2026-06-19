TURSKA PITA: Bez kora i mešenja, a ručak gotov za tren

Bez komplikovanog postupka i bez mešenja testa, dobijate mirisnu pitu bogatu povrćem i sirom, idealnu za ručak, večeru ili posluženje gostima.

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2 krompira

2 paradajza

3 zelene paprike

1 glavica crnog luka

2 šargarepe

4 jajeta

1 kašičica soli

100 gr tvrdog sira

1 čaša ulja

1 čaša mleka

3 i po šolje brašna

1 kesica praška za pecivo

Priprema:

Krompir, šargarepu, zelenu papriku i crni luk isecite na sitne kockice. Paradajz oljuštite, pa i njega sitno iseckajte.

U većoj posudi umutite jaja, a zatim dodajte pripremljeno povrće, so, izmrvljeni sir, ulje i mleko. Dobro izmešajte kako bi se svi sastojci sjedinili.

Na kraju dodajte brašno i prašak za pecivo. Varjačom ili špatulom promešajte dok ne dobijete ujednačenu, nešto ređu smesu.

Kalup prečnika oko 32 centimetra premažite puterom ili uljem. Sipajte pripremljenu smesu i lagano protresite kalup kako bi se ravnomerno rasporedila.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 do 35 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatnožutu boju.

Prijatno!