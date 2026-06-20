Fudbal

POTRES NA SVETSKOM PRVENSTVU! Alžir podneo žalbu FIFA zbog Lionela Mesija

Александар Илић
Aleksandar Ilić

20. 06. 2026. u 09:33

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FUDBALSKI savez Alžira podneo je žalbu FIFA. Oni su nezadovoljni suđenjem na meču u kome je Argentina slavila 3:0 odlučili da pravdu potraže za "zelenim stolom".

ПОТРЕС НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ! Алжир поднео жалбу ФИФА због Лионела Месија

ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kako prenosi agencija "Rojters". Afrička zemlja podnela je žalbu zbog situacije u kojoj je Lionel Mesi nagazio fudbalera Alžira Alisu Mandija. Na terenu mu je progledano kroz prste, nije dobio ni žuti karton. 

Zanimljivo je da se ova situacija desila pri rezultatu 0:0, a Argentinac je do kraja meča tri puta zatresao mrežu. 

Iz nacionalnog tima Alžira takođe tvrde da udarac laktom argentinskog veziste Aleksisa Makalistera u lice Ibrahima Maze u drugom poluvremenu utakmice nije sankcionisan od strane Poljaka Simona Marčinjaka.

Iskusni sudija, koji je vodio finale Svetskog prvenstva 2022. godine u Kataru, u kojem je Argentina pobedila Francusku nakon izvođenja penala, bio je udaljen samo metar od incidenta kada je fudbaler Liverpula blokirao Mazu podignutim laktom, kategorični su iz fudbalskog saveza Alžira.

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