POTRES NA SVETSKOM PRVENSTVU! Alžir podneo žalbu FIFA zbog Lionela Mesija
FUDBALSKI savez Alžira podneo je žalbu FIFA. Oni su nezadovoljni suđenjem na meču u kome je Argentina slavila 3:0 odlučili da pravdu potraže za "zelenim stolom".
Kako prenosi agencija "Rojters". Afrička zemlja podnela je žalbu zbog situacije u kojoj je Lionel Mesi nagazio fudbalera Alžira Alisu Mandija. Na terenu mu je progledano kroz prste, nije dobio ni žuti karton.
Zanimljivo je da se ova situacija desila pri rezultatu 0:0, a Argentinac je do kraja meča tri puta zatresao mrežu.
Iz nacionalnog tima Alžira takođe tvrde da udarac laktom argentinskog veziste Aleksisa Makalistera u lice Ibrahima Maze u drugom poluvremenu utakmice nije sankcionisan od strane Poljaka Simona Marčinjaka.
Iskusni sudija, koji je vodio finale Svetskog prvenstva 2022. godine u Kataru, u kojem je Argentina pobedila Francusku nakon izvođenja penala, bio je udaljen samo metar od incidenta kada je fudbaler Liverpula blokirao Mazu podignutim laktom, kategorični su iz fudbalskog saveza Alžira.
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