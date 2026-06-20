Fudbal

NAJBRŽI GOL NA SVETSKOM PRVENSTVU 2026! Biće teško nadmašiti majstoriju Saibarija protiv Škotske

В.М.

20. 06. 2026. u 01:02 >> 01:02

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NEVEROVATNI Marokanac zatresao mrežu posle samo 69 sekundi igre!

НАЈБРЖИ ГОЛ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ 2026! Биће тешко надмашити мајсторију Саибарија против Шкотске

Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Ismael Saibar igra Mundijal iz snova, u prvom kolu je lobovao Alisona protiv Brazila, a sada je uspeo da matira Gana posle samo 69 sekundi igre!

Novopečeni igrač Bajerna se sjajno otvorio, pronašao prazan prostor, a pravovremeno ga je uposlio Dijaz što je Saibari znao da iskoristi i maestralnim udarcem postigne najbrži pogodak na ovom Svetskom prvenstvu.

Podsetimo, najbrži gol generalno na svim Mundijalima postigao je legendarni Hakan Šukur 2002. godine na meču za treće mesto u kojem je Turska bila bolja od Južne Koreje (3:2) kada je zatresao mrežu posle samo 11 sekundi igre!

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