NAJBRŽI GOL NA SVETSKOM PRVENSTVU 2026! Biće teško nadmašiti majstoriju Saibarija protiv Škotske
NEVEROVATNI Marokanac zatresao mrežu posle samo 69 sekundi igre!
Ismael Saibar igra Mundijal iz snova, u prvom kolu je lobovao Alisona protiv Brazila, a sada je uspeo da matira Gana posle samo 69 sekundi igre!
Novopečeni igrač Bajerna se sjajno otvorio, pronašao prazan prostor, a pravovremeno ga je uposlio Dijaz što je Saibari znao da iskoristi i maestralnim udarcem postigne najbrži pogodak na ovom Svetskom prvenstvu.
Podsetimo, najbrži gol generalno na svim Mundijalima postigao je legendarni Hakan Šukur 2002. godine na meču za treće mesto u kojem je Turska bila bolja od Južne Koreje (3:2) kada je zatresao mrežu posle samo 11 sekundi igre!
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