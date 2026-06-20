OPŠTI HAOS ŠIROM FRONTA, GORE HARKOV I KRIM: Ekspolozije na snazi, pogođena stambena zgrada, ima ranjenih (VIDEO)

RUSKE snage su gađale Harkov, gde je ranjeno pet osoba, a ukrajinski dronovi su pogodili termoelektranu na Krimu.

Foto: Printskrin Iks/@front_ukrainian

Čule su se i eksplozije u Simferopolju.

Ruske snage su u ranim jutarnjim satima u subotu pogodile gradski okrug Holodnogirski u Harkovunavođenim avionskim bombama, pri čemu je povređeno najmanje pet osoba, a strahuje se da je još ljudi zarobljeno ispod ruševina stambene zgrade, saopštili su gradski zvaničnici.

Gradonačelnik Harkova, Ihor Terehov, izjavio je da je u napadu pogođen gradski okrug Holodnogirski.

Filthy russia attacked Kharkiv at dawn 😡! The barbarians hit yet another apartment building 😡! One civilian was killed and nine others people were pulled out of the rubble alive, some are now hospitalized in critical condition 😔! @IntlCrimCourt #RussiaTerroristState pic.twitter.com/vvEhOU02e2 — Clown (@DanaSLJL) June 20, 2026

Navođene avionske bombe pogodile su gradski okrug Holodnogirski - napisao je Terehov na društvenim mrežama.

On je kasnije saopštio da je u jednom od udara pogođena dvospratna stambena zgrada. Moguće je da se četiri osobe nalaze ispod ruševina. U ovom trenutku potvrđeno je da je pet osoba ranjeno - rekao je Terehov.

Akcije potrage i spasavanja su u toku, a broj žrtava mogao bi da se promeni.

Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, tokom rata punog obima više puta je bio meta ruskih napada, uključujući udare navođenim avionskim bombama, raketama i dronovima usmerene na stambena područja i civilnu infrastrukturu, piše "Kijev post".

Not every Ukrainian lived to see this morning. Again.



This morning, russia struck Kharkiv with guided bombs.



One person was killed. Nine were injured.



Another day. Another russian attack. Another civilian life stolen. pic.twitter.com/K6kb5eZAov — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) June 20, 2026

Eksplozije su prijavljene i širom Krima u ranim jutarnjim satima u subotu, a lokalno stanovništvo i kanali za praćenje situacije navode da su dronovi verovatno pogodili termoelektranu Tavrijska u blizini Simferopolja.

Prema navodima kanala za praćenje situacije "Krimski vetar", posle prijavljenih udara izbio je požar na području elektrane, a u blizini se mogao videti gust crni dim.

❗️At night, the Defense Forces of Ukraine carried out a massive attack on the temporarily occupied Crimea.



Fires were recorded at the Tavriyska Thermal Power Plant (TPP), a gas distribution station near the village of Zhuravlivka in the Simferopol district, and an oil and gas… pic.twitter.com/6az7R4zW7X — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 20, 2026

Eksplozije i dejstva ruske protivvazdušne odbrane prijavljeni su i u nekoliko delova Simferopolja, kao i u mestu Perevalne. Ruske vlasti na poluostrvu do trenutka objavljivanja vesti nisu se oglašavale povodom incidenata.

Navodni napad dogodio se usred šireg porasta aktivnosti dronova usmerenih na teritoriju Rusije i područja pod ruskom kontrolom.

Residents of occupied Crimea felt a little like Moscow citizens last night. pic.twitter.com/EvN1G7uM3n — EMPR.media (@EuromaidanPR) June 20, 2026

Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, u petak je izjavio da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 25 dronova koji su se kretali ka ruskoj prestonici.

Na Krimu su ruske vlasti od 17. juna uvele i nova ograničenja kretanja za motocikle i druga motorna vozila na dva točka tokom večernjih i noćnih sati.

Ukrajinski ministar odbrane, Mihail Fedorov, ocenio je da bi privremeno okupirano poluostrvo uskoro moglo postati sve izolovanije zbog ukrajinskih napada dronovima, prenela je "Ukrajinska pravda".

(Ukrainska Pravda/Kyiv Post)

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