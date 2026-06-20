Svet

OPŠTI HAOS ŠIROM FRONTA, GORE HARKOV I KRIM: Ekspolozije na snazi, pogođena stambena zgrada, ima ranjenih (VIDEO)

D.D.

20. 06. 2026. u 08:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKE snage su gađale Harkov, gde je ranjeno pet osoba, a ukrajinski dronovi su pogodili termoelektranu na Krimu.

ОПШТИ ХАОС ШИРОМ ФРОНТА, ГОРЕ ХАРКОВ И КРИМ: Експолозије на снази, погођена стамбена зграда, има рањених (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/@front_ukrainian

Čule su se i eksplozije u Simferopolju.

Ruske snage su u ranim jutarnjim satima u subotu pogodile gradski okrug Holodnogirski u Harkovunavođenim avionskim bombama, pri čemu je povređeno najmanje pet osoba, a strahuje se da je još ljudi zarobljeno ispod ruševina stambene zgrade, saopštili su gradski zvaničnici.

Gradonačelnik Harkova, Ihor Terehov, izjavio je da je u napadu pogođen gradski okrug Holodnogirski.

Navođene avionske bombe pogodile su gradski okrug Holodnogirski - napisao je Terehov na društvenim mrežama.

On je kasnije saopštio da je u jednom od udara pogođena dvospratna stambena zgrada. Moguće je da se četiri osobe nalaze ispod ruševina. U ovom trenutku potvrđeno je da je pet osoba ranjeno - rekao je Terehov.

Akcije potrage i spasavanja su u toku, a broj žrtava mogao bi da se promeni.

Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, tokom rata punog obima više puta je bio meta ruskih napada, uključujući udare navođenim avionskim bombama, raketama i dronovima usmerene na stambena područja i civilnu infrastrukturu, piše "Kijev post".

Eksplozije su prijavljene i širom Krima u ranim jutarnjim satima u subotu, a lokalno stanovništvo i kanali za praćenje situacije navode da su dronovi verovatno pogodili termoelektranu Tavrijska u blizini Simferopolja.

Prema navodima kanala za praćenje situacije "Krimski vetar", posle prijavljenih udara izbio je požar na području elektrane, a u blizini se mogao videti gust crni dim.

Eksplozije i dejstva ruske protivvazdušne odbrane prijavljeni su i u nekoliko delova Simferopolja, kao i u mestu Perevalne. Ruske vlasti na poluostrvu do trenutka objavljivanja vesti nisu se oglašavale povodom incidenata.

Navodni napad dogodio se usred šireg porasta aktivnosti dronova usmerenih na teritoriju Rusije i područja pod ruskom kontrolom.

Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, u petak je izjavio da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 25 dronova koji su se kretali ka ruskoj prestonici.

Na Krimu su ruske vlasti od 17. juna uvele i nova ograničenja kretanja za motocikle i druga motorna vozila na dva točka tokom večernjih i noćnih sati.

Ukrajinski ministar odbrane, Mihail Fedorov, ocenio je da bi privremeno okupirano poluostrvo uskoro moglo postati sve izolovanije zbog ukrajinskih napada dronovima, prenela je "Ukrajinska pravda".

(Ukrainska Pravda/Kyiv Post)

BONUS VIDEO - TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUTINSKI TRIJUMF MAROKA ZA PRVO MESTO U GRUPI C: Škoti nemoćni protiv prvaka Afrike

RUTINSKI TRIJUMF MAROKA ZA PRVO MESTO U GRUPI "C": Škoti nemoćni protiv prvaka Afrike