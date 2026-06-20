PIPER RAZOTKRIO PLENUMAŠE: Blokaderi sve sami priznali, dolazi vreme krivične odgovornosti

UROŠ Piper reagovao je na Iksu na saopštenje naloga "Studenti u blokadi".

Foto: Printskrin/Jutjub

- BLOKADERI SVE SAMI PRIZNALI!

1. "Dokument na koji se poziva Tužilaštvo NASTAO JE DVA MESECA PRE PROTESTA 15. MARTA..."

2. "U tom kontekstu POMINjANI SU I ZVUČNI TOPOVI..."

3. "POMINjANjE REAKCIJE EVROPSKIH INSTITUCIJA ili posledica eventualne UPOTREBE ZVUČNOG TOPA..."

SUMA SUMARUM:

Blokaderi su priznali autentičnost dokumenata koje je otkrilo Više javno tužilaštvo u Beogradu (tačka 1)

Blokaderi su priznali da su dogovarali i dokumentovali pripremu za upotrebu zvučnog topa (tačka 2)

Blokaderi su priznali da im je bio cilj da svojim organizovanjem upotrebe zvučnog topa onda za to pred Briselom optuže vlast u Srbiji (tačka 3)

P.S. Pogledajte portale Nova S i N1.

Pošto su se blokaderi svojim odgovorom sami razotkrili, na Nova S je to 17. vest na naslovnoj strani a na N1 nema te vesti na naslovnoj strani.

Dolazi vreme krivične odgovornosti blokaderi! - napisao je on na Iksu.

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BLOKADERI SVE SAMI PRIZNALI!



1. "Dokument na koji se poziva Tužilaštvo NASTAO JE DVA MESECA PRE PROTESTA 15. MARTA..."



2. "U tom kontekstu POMINJANI SU I ZVUČNI TOPOVI..."



3. "POMINJANJE REAKCIJE EVROPSKIH INSTITUCIJA ili posledica eventualne UPOTREBE ZVUČNOG TOPA..."… pic.twitter.com/hKAYYglkgR — Uroš Piper (@UkiPiper74) June 20, 2026