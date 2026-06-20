STRAVIČAN SUDAR DVA VOZA: Stradao mašinovođa, desetine povređenih - Britanija u kolapsu (FOTO)
NAJMANjE jedna osoba je poginula, a 89 je povređeno, od kojih 11 izuzetno teško, a 22 teško, u sudaru dva voza u blizini Bedforda u Velikoj Britaniji, saopštili su danas služba hitne pomoći i britanska saobraćajna policija.
Sindikat železnice saopštio je da je poginuo jedan od mašinovođa, prenosi BBC.
U nesreći koja se dogodila u poslepodnevnim satima, na linijama koje su išle do Londona, učestvovala su dva voza kompanije East Midlands Railway (EMR) koji su saobraćali prema jugu, a uzrok incidenta se još uvijek istražuje.
Železnički saobraćaj EMR bio je obustavljen do ponoći, a poremećaji u saobraćaju se i danas očekuju.
- Svi pacijenti sa najtežim povredama su sada sa mesta događaja prevezeni u bolnicu- rekao je portparol službe hitne pomoći.
Kako je saopšteno, na licu mesta je upućeno više od 20 vozila hitne pomoći, i specijalizovanih timova za reagovanje u opasnim područjima, kao i šest medicinskih helikoptera.
Prvi voz stao zbog kvara, drugi se zakucao u njega
Veruje se da je prvi voz stao zbog kvara bezbednosnog sistema, a da se zatim drugi voz sudario sa zadnjim delom prvog voza.
Sve železničke linije u tom delu Velike Britanije su zatvorene, a nacionalna železnička služba je saopštila da se "putnicima savetuje da ne putuju".
Britanski premijer Kir Starmer izjavio je danas saučešće povodom smrti jedne osobe, koja je stradala u sudaru dva voza u blizini Bedforda, prenosi BBC.
- Veoma zabrinjavajući izveštaji o sudaru dva putnička voza u blizini Bedforda. Pre svega, moje misli su sa porodicom osobe koja je, nažalost, izgubila život, i sa onima koji su teško povređeni.
Zahvalan sam službama hitne pomoći na brzoj reakciji na ovaj tragični incident - rekao je Starmer u objavi na platformi X.
(Blic)
BONUS VIDEO:TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
NOVA BRUKA BRITANSKE MORNARICE: Ponovo se pokvario najveći ratni brod
06. 06. 2026. u 13:36
CRNI DAN ZA KRALjEVSKU MORNARICU: Tri žrtve u padu helikoptera
03. 06. 2026. u 15:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NOVI STRAVIČNI DETALjI SMRTI MARIJE (21): Dok ležala nepomična, radnik povukao jeziv potez koji je šokirao sve (VIDEO)
Smrt Marije (21) nakon bandži skoka u Brazilu dobila je novi obrt pošto svedok tvrdi da je zaposleni uklonio njenu GoPro kameru sa mesta nesreće.
16. 06. 2026. u 12:22
ŠEF NEMAČKE VOJSKE IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENjE: Evo kada će nas Rusija napasti, moramo biti spremni za borbu
NEMAČKA mora da se pripremi za ruski napad do 2029. godine, ili čak i ranije, izjavio je šef nemačke vojske za Politiko.
11. 06. 2026. u 16:23
POREKLO EDINA DžEKA: Rođen u Sarajevu, ali koreni Dijamanta su sa druge strane BiH
U JEDNOM intervjuu za britanske medije opisao je taj period kao vreme preživljavanja, ističući da rat tera decu da mnogo ranije odrastu i suoče se sa životnim lekcijama za koje nisu spremna.
19. 06. 2026. u 07:02
Komentari (0)