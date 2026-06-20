Svet

STRAVIČAN SUDAR DVA VOZA: Stradao mašinovođa, desetine povređenih - Britanija u kolapsu (FOTO)

D.D.

20. 06. 2026. u 09:04

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NAJMANjE jedna osoba je poginula, a 89 je povređeno, od kojih 11 izuzetno teško, a 22 teško, u sudaru dva voza u blizini Bedforda u Velikoj Britaniji, saopštili su danas služba hitne pomoći i britanska saobraćajna policija.

СТРАВИЧАН СУДАР ДВА ВОЗА: Страдао машиновођа, десетине повређених - Британија у колапсу (ФОТО)

Foto: TAnjug/Jamie Lashmar (SUB)

Sindikat železnice saopštio je da je poginuo jedan od mašinovođa, prenosi BBC.

U nesreći koja se dogodila u poslepodnevnim satima, na linijama koje su išle do Londona, učestvovala su dva voza kompanije East Midlands Railway (EMR) koji su saobraćali prema jugu, a uzrok incidenta se još uvijek istražuje.

Železnički saobraćaj EMR bio je obustavljen do ponoći, a poremećaji u saobraćaju se i danas očekuju.

Foto: TAnjug/Jamie Lashmar (SUB)

 

- Svi pacijenti sa najtežim povredama su sada sa mesta događaja prevezeni u bolnicu- rekao je portparol službe hitne pomoći.

Kako je saopšteno, na licu mesta je upućeno više od 20 vozila hitne pomoći, i specijalizovanih timova za reagovanje u opasnim područjima, kao i šest medicinskih helikoptera.

Prvi voz stao zbog kvara, drugi se zakucao u njega

Veruje se da je prvi voz stao zbog kvara bezbednosnog sistema, a da se zatim drugi voz sudario sa zadnjim delom prvog voza.

Sve železničke linije u tom delu Velike Britanije su zatvorene, a nacionalna železnička služba je saopštila da se "putnicima savetuje da ne putuju".

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je danas saučešće povodom smrti jedne osobe, koja je stradala u sudaru dva voza u blizini Bedforda, prenosi BBC.

Foto: TAnjug/Jamie Lashmar (SUB)

 

- Veoma zabrinjavajući izveštaji o sudaru dva putnička voza u blizini Bedforda. Pre svega, moje misli su sa porodicom osobe koja je, nažalost, izgubila život, i sa onima koji su teško povređeni.

Zahvalan sam službama hitne pomoći na brzoj reakciji na ovaj tragični incident - rekao je Starmer u objavi na platformi X.

(Blic)

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