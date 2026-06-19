Politika

JEZIVO: Prete Vučiću jer je raskrinkana laž o zvučnom topu - hitan nalog policiji za hapšenje odgovornih

В.Н.

19. 06. 2026. u 14:51

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NAKON što je saopšteno da je VJT pronašlo dokaze da je laž o zvučnom topu planirana još u januaru, mesec i po dana pre blokaderskog skupa 15. marta, brutalne pretnje upućene su predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

ЈЕЗИВО: Прете Вучићу јер је раскринкана лаж о звучном топу - хитан налог полицији за хапшење одговорних

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu dalo je nalog policiji za hitnu identifikaciju i procesuiranje lica koje je danas na email uprave Višeg javnog tužilaštva u Beogradu poslalo više poruka sa pretnjama upućenim predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu, kao i dvojici vlasnika medija, a povodom današnjeg saopštenja izdatog u vezi sa postojanjem osnova sumnje na simulaciju upotrebe "zvučnog topa" od strane NN lica.

"Ooo looord burn vucic...", "Eto Stefanovic mi je pick da ga bijem i jos par kurvi odatle... za kosu i o zid", navodi se pored ostalog u porukama istog korisnika email adrese sa koje su pretnje upućene.

Printskrin

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