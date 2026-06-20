"NEVEROVATNO MI JE TO VAŠE PITANJE": Selektor Turske nakon blamaže u sukobu sa novinarima...

TURSKA je u 2. kolu "D" grupe poražena od Paragvaja 1:0, i tako su postali prvi tim koji je eliminisan sa Svetskog prvenstva.

Foto: Tanjug/AP Photo/Eugene Hoshiko, File

Selekcija Vinćenca Montele u prvom kolu poražena je od Australije 0:2, a sada Paragvaja. U ta dva duela imali su čak 62 udaraca na gol, ali nisu uspeli da postignu jedan.

Ostali su sada bez matematičkih šansi za plasman u drugi krug. U poslednjem kolu protiv SAD boriće se za čast.

- U fudbalu sam 35 godina. Ovakve utakmice dogode se jednom u pedeset slučajeva. Nama su se dogodile dve u nizu. Imali smo više od 60 udaraca ka golu. Da ne govorim o posedu lopte. Nije nam bilo suđenjo - rekao je on za Tursku radio televiziju.

U turskim medijima govorilo se o njegovom izboru igrača i formaciji. Upitan je da li smatra da je pogrešio sa selekcijom, posebno u napadu.

- Neverovatno mi je to vaše pitanje. Imali smo 65 udaraca na gol u dve utakmice. Lopta očigledno ne želi u gol. Ako mi neko od vas to može objasniti, ja bih voleo da naučim nešto novo. Stvaramo šanse i ne možemo postići gol. Dok protivnik priće pred naš gol i zatrese mrežu - rekao je Montela.

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