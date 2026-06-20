KOMANDANT bespilotnih snaga ukrajinske vojske Robert Brovdi, poznatiji kao "Mađar", podelio je snimke napada na rafineriju u Moskvi.

printscreen/instagram/robert_madyar

- Triptih 17, 16, 18... baš lepo složeno, recept borac odmazde.

Moskva će ipak pasti. I to ne ležeći na plaži na Krimu. Kremlj to shvata – nedodirljivih i nedostižnih zona je sve manje.

Recept odmazde Slobodoljubive ukrajinske ptice: žestoko, ali pragmatično otkrivanje i uništavanje neprijateljske energetske infrastrukture i vojno-industrijskog kompleksa kao izvora finansiranja i snabdevanja rata protiv Otadžbine, uništavanje PVO sistema i likvidacija žive sile protivnika.

I da, do 14–18. septembra bi, čini se, trebalo stići da se učvrsti rezultat ako se ima u vidu istorija: 1812. naspram 2026. godine, kada je Moskva gorela i kada će vlast ponovo pokušati da učvrsti svoju poziciju izborima.

UZ APSOLUTNU MORALNU NADMOĆ UKRAJINE NAD VARVARIMA.

Ptice 1. centra SBS, 9. bataljona „Kairos“, 414. brigade „Mađarove ptice“, 413. puka SBS „Rejd“ i 412. brigade SBS „Nemezis“, zajedno sa specijalnim snagama, SBU i GUR-om, treći put u roku od 30 dana izvele su masovni vatreni udar na Moskovsku rafineriju nafte - navodi se u objavi na instagram profilu Roberta Mađara.

Snimak možete pogledati OVDE!

Kako smo pisali, rafinerija u Moskvi je nakon ovih napada obustavila preradu nafte do daljeg!