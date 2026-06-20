Svet

"RUSIJA ĆE PASTI, ALI NE NA PLAŽI NA KRIMU" Mađar podelio apokaliptične snimke iz Moskve - Uporedio ih sa Napoleonovim paljenjem 1812. (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

20. 06. 2026. u 00:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KOMANDANT bespilotnih snaga ukrajinske vojske Robert Brovdi, poznatiji kao "Mađar", podelio je snimke napada na rafineriju u Moskvi.

РУСИЈА ЋЕ ПАСТИ, АЛИ НЕ НА ПЛАЖИ НА КРИМУ Мађар поделио апокалиптичне снимке из Москве - Упоредио их са Наполеоновим паљењем 1812. (ВИДЕО)

printscreen/instagram/robert_madyar

 - Triptih 17, 16, 18... baš lepo složeno, recept borac odmazde.

Moskva će ipak pasti. I to ne ležeći na plaži na Krimu. Kremlj to shvata – nedodirljivih i nedostižnih zona je sve manje.

Recept odmazde Slobodoljubive ukrajinske ptice: žestoko, ali pragmatično otkrivanje i uništavanje neprijateljske energetske infrastrukture i vojno-industrijskog kompleksa kao izvora finansiranja i snabdevanja rata protiv Otadžbine, uništavanje PVO sistema i likvidacija žive sile protivnika.

I da, do 14–18. septembra bi, čini se, trebalo stići da se učvrsti rezultat ako se ima u vidu istorija: 1812. naspram 2026. godine, kada je Moskva gorela i kada će vlast ponovo pokušati da učvrsti svoju poziciju izborima.

UZ APSOLUTNU MORALNU NADMOĆ UKRAJINE NAD VARVARIMA.

Ptice 1. centra SBS, 9. bataljona „Kairos“, 414. brigade „Mađarove ptice“, 413. puka SBS „Rejd“ i 412. brigade SBS „Nemezis“, zajedno sa specijalnim snagama, SBU i GUR-om, treći put u roku od 30 dana izvele su masovni vatreni udar na Moskovsku rafineriju nafte - navodi se u objavi na instagram profilu Roberta Mađara. 

Snimak možete pogledati OVDE!

Kako smo pisali, rafinerija u Moskvi je nakon ovih napada obustavila preradu nafte do daljeg! 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOŽIVI SRBIJU NA KALEMEGDANU: Cela zemlja na jednom mestu – pronađite svoju idealnu lokaciju za letnji odmor

DOŽIVI SRBIJU NA KALEMEGDANU: Cela zemlja na jednom mestu – pronađite svoju idealnu lokaciju za letnji odmor