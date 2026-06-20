PRENOS, BRAZIL - HAITI: Petostruki šampioni bez najveće zvezde napadaju "autsajdere"!

Fudbaleri Brazila od 02.30 časova igraju sa Haitijem u drugom kolu grupe C. Meč možete pratiti uživo na portalu Novosti.

Foto: Karen Fontes / imago sportfotodienst / Profimedia

BRAZIL - HAITI (početak 02.30)

Sastavi:

Brazil: Alison, Santos, Gabrijel, Markinjos, Danilo, Gimaraeš, Kazemiro, Vinisijus, Rafinja, Paketa, Kunja.

Haiti: Plasid, Arkus, Ade, Duvern, Delkroa, Ekspriens, Kazimir, Žan Žak, Belegard, Providens i Pjero.

UOČI MEČA

Brazil je apsolutni favorit u ovom meču prema bukmejkerima ali to će morati da dokaže i na terenu. A i da se oduže milionima navijača za lošu partiju u prvom kolu protiv Maroka. Tada je Afrička selekcija izgledala mnogo bolje na terenu i ne bi bilo nezasluženo i da su slavili na tom meču, međutim Brazilci su tada uspeli da dođu do boda. Sada će morati da napadnu, kako bi pokušali da izvuku prvo mesto u grupi C.

Ono što je najviše razočaralo navijače "selesaa" je to da ni u drugom meču grupne faze nema Nejmara ni na terenu ni na klupi. Brazilac se i dalje nije dovoljno oporavio od povrede kako bi zaigrao na današnjem meču.

S druge strane Haiti se solidno pokazao protiv Škotske u prvom kolu i izgubio sa "samo" 1:0. Oni ovaj meč mogu da odigraju rasterećeno jer se od njih ne očekuje ništa, za razliku od Brazila od kog se uvek očekuje jedno jedino - a to je da se "boginja" osvoji po šesti put u istoriji.

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