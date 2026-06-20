RUTINSKI TRIJUMF MAROKA ZA PRVO MESTO U GRUPI "C": Škoti nemoćni protiv prvaka Afrike

DOMINANTNO izdanje Maroka protiv Škotske koje "Atlas lavovima" donosi prvo mesto u grupi "C", jedini gol na "Žilet stadionu" postigao je Saibari u drugom minutu.

Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia

ŠKOTSKA - MAROKO: 0-1 / Strelac: 2' Saibari

Od samog starta meča Maroko je nametnuo svoj ritam i to je odma naplatio u drugom minutu. Saibari je sjajno ušao u prostor, Dijaz ga je pronašao, a talentovani napadač je projektilom unutar šesnaesterca matirao Gana.

Trebalo mu je samo 69 sekundi da postigne gol, što je najbrži pogodak na ovom Svetskom prvenstvu, ujedno drugi za Saibarija koji je i protiv Brazila tresao mrežu.

Rani pogodak kao da je šokirao Škote koji nisu mogli da se sastave u nastavku prvog poluvremena, apsolutno je dominrao Maroko tokom prvog dela igre, ali to nije naplatio novim pogotkom, pa je na pauzu otišao sa minimalnom prednošću.

U nastavku igre viđena je slična utakmica, Maroko je pokazao svoju tehničku nadmoć i kontrolisao igru, a na otvaranju drugog dela mogao je da poveća prednost kada je izblokirani udaraca Saibarija završio na prečki.

Nakon toga "Atlas lavovi" su umrtvili utakmicu, sigurno su čuvali prednost iz prvog dela igre, Škoti su nemoćno pokušavali, ali nisu šutnuli kako treba na gol Bonua tokom čitavog meča i na kraju je Maroko više nego zasluženo slavio.

Ovim trijumfom Marokanci su preuzeli prvo mesto na tabeli grupe "C", imaju četiri boda, dok je Škotska ostala na tri strepeće za prolaz dalje u poslednjem kolu kada bude ukrstila koplja sa Brazilom.

➡️ Morocco Clinch First World Cup Win❗



Morocco bagged their first win at the 2026 FIFA World Cup after defeating Scotland 1-0 at Gillette Stadium.



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DRUGO POLUVREME

90+7' Kraj utakmice, potpuno zaslužen trijumf Maroknaca, Škotska nije stvorila ozbiljnu šansu tokom ove utakmice.

90+6' Korner za Škote, poslednja prilika za Ostrvljane.

90+5' Još jedna šansa za Marokance, otvorio se prostor za kontre, iskoristili su to, Amaimuni je imao lepu priliku sa ivice kaznenog prostora, ali šutira pored gola.

90+3' Dobra prilika za Talbija, mogao je da završi ovaj meč, bio je sam iskosa sa sedam metara, ali šutirao je tik iznad gola Gana.

90+3' Nikako Škoti da naprave pravu priliku, ne mogu da priđu golu Bonua.

90' Igraće se još šest minuta, imaćemo zanimljivu završnicu.

90' Menja i Maroko, El Murabet ulazi u igru umesto Unahija, troše vreme nominalni gosti.

89' Još promena za Škote, Patersona menja Ralston, a Stjuart menja Megina.

88' Ponovo gužva u šesnaestercu Maroka koji se povukao i čuva prednost, probao je Mektominej, ali Rijad ga ponovo blokira i lopta završava u naručju Bonua koji se momentalno uhvatio za zadnju ložu.

85' Ne predaju se Škoti, udarac Mektomineja blokira Rijad, lopta ja zatresla spoljnu mrežu i otišla u korner posle kojeg je Dajks bio najviši u skoku, ali bio je neprecizan.

84' Evo i prvih izmena u redovima Maroka, izlaze Saibari, El Kanus i Dijaz, a ulaze Rahimi, Talbi i Amaimouni.

82' Pada Mektominej u šesnaestercu Maroka, ponovo Škoti traže penal, ali Tantašev odmahuje i donosi još jednu ispravnu odluku.

76' Kao što su najavili, odaju počast fanovi Škotske navijaču Doniju Stratiju koji je preminuo nakon susreta sa Haitijem, želja mu je bila da gleda svoju reprezentaciju na SP i ona mu se ostvarila, zaista lepa scena, zbog ovoga volimo fudbal!

74' Zakucao se Douk u Bonua, nezgodna situacija, imaćemo kraću pauzu.

71' Pokušava Klark da prodrma svoj tim, kraj za Adamsa i Kristija, ulaze Dajks i Meklin.

68' Pauza za vodu, sličnu utakmicu gledamo u nastavku, Ostrvljani i dalje bez udarca u okvir gola.

Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

65' Još posla za Tantaševa, kapiten Škotske obara Hakimija sa leđa i zasluženo dobija žuti karton.

64' Evo i Škota, presingom su došli do lopte, Mektominej je odložio za Kristija, ali fudbaler Bornmuta šutira preko gola slabijom desnom nogom.

62' Probao je Hakimi sa ivice šesnesterca, lopta je završila pored stative gola Angusa Gana.

60' Prva izmena na meču, kraj za Tirnija zbog povrede, menja ga Genon-Douk.

57' Nastavljaju "lavovi" da dominiraju, odbili su uvodni nalet Škota i ponovo kontrolišu dešavanja na terenu.

52' Ponovo preti Maroko, najviši u skoku posle kornera bio je Bilal El Kanus, ali Gan odlično reaguje i čuva svoju reprezentaciju u utakmici.

🤯 WHAT A SAVE! JACK HENDRY TO THE RESCUE

Scotland on the ropes…

Morocco break at bewildering speed, cut-back finds Ismael Saibari steaming in… but Jack Hendry produces a wonderful block, deflecting the shot onto the junction of crossbar and post!

Scotland survive… just. Atlas… https://t.co/wgOj3uFkae pic.twitter.com/lRRjL42ZI7 — Mj studio (@Studiometaxx) June 19, 2026

51' PREČKA! Malo je falilo da Saibari postigne svoj treći gol na Mundijalu, odlično ga je blizu peterca pronašao El Kanus nakon što je probio po levoj strani, ali udarac blokira Hendri i odbija ga tačno na prečku, samo korner za Maroko.

49' Oboren je Megin u protivničkom šesnaestercu, Škoti su okružili Tantaševa, ali Uzbekistanac pokazuje na gol-aut.

46' Počinje drugo poluvreme, nema promena ni sa jedne ni sa druge strane, a Škoti u stilu PSŽ-a ispucavaju loptu do korner zastavice Maroka.

PRVO POLUVREME

Kraj prvog dela, Maroko je bio bolji većim delom poluvremena i zasluženo vodi posle prvih 45 minuta igre.

🚨 HALF-TIME: Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 0-1 🇲🇦 Morocco



Saibari's early goal gives Morocco the lead at the break. 🔥



Who wins this? 👀🏆 pic.twitter.com/nmLilgQJOp — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 19, 2026

45+4' Igra se u ovim trenucima na kraju Marokanaca koji su se umorili i kao da jedva čekaju da sudija svira kraj poluvremena.

45+1' Evo prve prilike za Škote, počeli su bolje da igraju, centrirao je Robertson sa levog boka i pronašao usamljenog Megina koji je veoma loše zahvatio loptu i upropastio ovu lepu šansu da vrati svoj tim u utakmicu.

45' Igraće se još pet minuta u prvom poluvremenu.

41' Previše sporo igra Škotska, imala je nekoliko prilika da otvori dobre kontre, ali loše odluke njenih igrača joj ne dozvoljavaju da zapreti u ovim trenucima.

36' KAKVA PRILIKA! Mektominej je izgubio loptu na sredini, Saibari je povukao i proigrao El Kanusa koji je neomatan unutar šesnaesterca šutirao daleko preko prečke.

34' Bližimo se kraju prvog poluvremena, a Škoti i dalje nemaju šut ka golu protivnika, poražavajuća statistika.

Tanjug/AP Photo/Mark Stockwell

30' Još jedna prilika za Maroko, Dijaz je posle kontre odložio loptu El Ajnauiju koji je sa ivice kaznenog prostora poslao preko gola.

27' Nastavljamo sa utakmicom.

24' Pauza za vodu, apsolutna dominacija Maroka za sada, zasluženo vode pogotkom Ismaila Saibarija.

23' Prvi karton na utakmici, upisan je Isa Diop koji je oborio Če Adamsa nakon veoma neugodne duge lopte Patersona.

21' Maroko je imao dva kornera zaredom, ali fizička prednost Škota dolazi do izražaja.

14' Tehnička nadmoć Maroka dolazi do izražaja, pita se zvanični šampion Afrike za sve na ovom meču do sada, dosta slab start Škota.

11' Ponovo preti Maroko, oduzeli su "lavovi" loptu na protivničkoj polovini, a opasan pas Unahija je prozujao šesnaestercom Škota.

9' Pogodak Saibarija je najbrži na ovom Svetskom prvenstvu, a ujedno drugi za Marokanca koji igra fantastično na startu Mundijala.

6' Maroko je ovim golom razbio plan Škota, videćemo kako će četa Stiva Klarka odgovoriti.

2' GOOOOOOOOOOL!!! Saibari pokazuje zašto ga je Bajern kupio, sjajno je ušao u prostor, Dijaz ga je pronašao, a talentovani napadač je projektilom unutar šesnaesterca matirao Gana.

1-0 Morocco.



SAIBARI SCORES AGAINST SCOTLAND AFTER 1 MINUTE!!!!!!!!! GOAL GOAL GOAL GOAAAALLLLL!!!!!!!!! WHAT A FINISH, WHAT A STRIKER, THIS ONE IS SPECIAL!!!!!!!!!! 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/QxZ9Z3tl6e — Annie Sterling (@sterlingannie0) June 19, 2026

1' Tantašev je dao znak, počeli smo!

NAJAVA UTAKMICE

23.54 Kako Škoti pevaju svoju himnu, ovo je za svaku pohvalu.

Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

23.52 Igrači izlaza na teren, tribine su pune do poslednjeg mesta, sleduje intoniranje himni pa možemo da počnemo!

23.42 Sve smo bliži početku utakmice, očekujemo veoma borben i zanimljiv meč, detalji će odlučivati.

23.31 Pravdu na "Žilet stadionu" će deliti uzbekistanski sudija Ilgiz Tantašev kojem će ovo biti debi na Svetskim prvenstvima, nadamo se da neće biti u prvom planu.

23.22 Ovo će biti drugi put da se Škotska i Maroko sastaju na Svetskim prvenstvima, prvi meč su odigrali 1998. kada su "Atlas lavovi" slavili sa 3:0, a zanimljivo je da tada ni jedni ni drugi nisu prošli u nokaut fazu, dalje iz grupe "A" otišli su Brazil i Norveška.

23.10 Završen je prvi meč današnjeg programa Svetskog prvenstva, Amerika je rutinski savladala Australiju sa 2:0 i potvrdila da se nalazi u izvanrednoj formi, izveštaj možete pročitati OVDE.

23.08 Tu su i navijači Maroka, zvanični prvak Afrike će takođe imati veliku podršku.

23.01 Navijači uveliko pristižu na "Foksboro", simpatični Škoti u svom elementu, uvek veseli i spremni da bodre svoje miljenike.

22.54 Kod Marokanaca promena nema, a i razlog za njih ne postoji pošto je Mohamed Uabi mogao biti izuzetno zadovoljan nastupom svog tima protiv Brazila.

22.51 Selektor Škotske, Stiv Klark je napravio dosta promena za ovaj meč, pre svega deluje da će igrati sa tri štopera kako bi ojačao zadnju liniju, što potvrđuje veru da će se danas njegova ekipa više fokusirati na odbranu svog gola. Prednost je dao Tirniju i Patersonu u odnosu na Douka i Hikija, takođe iskunog Šenklanda menja Kristi.

Sastavi Škotska (3-4-2-1): Gan - Henli, Hendri, Tirni - Paterson, Mektominej, Ferguson, Robertston (K) - Megin, Kristi, Adams Maroko (4-2-3-1): Bonu - Hakimi (K), Diop, Rijad, Mazraui - El Ajnaui, Buadi - Dijaz, Unahi, El Kanus - Saibari

UOČI MEČA

Škoti su u prvom kolu uradili ono što se od njih očekivalo, savladali su Haiti pogotkom Džona Megina (1:0), dosta teže nego što se očekivalo, ali najbitnije je da su osvojili tri boda i tako napravili veliki korak ka nokaut fazi.

Zbog novog formata takmičenje po kojem pored dva provplasirana tima iz svake grupe ide i 8/12 najboljih trećeplasiraniih taj trijumf je vrlo verovatno bio dovoljan za plasman nokaut fazu, ali kako bi definitivno bili sigurni potrudiće se da u naredna dva susreta osvoje bar jedan bod koji bi ih gotovo sigurno odveo u šesnaestinu finala.

Ono što se videlo protiv Haitija se već znalo, najveća snaga ovog tima je borbenost, Škoti imaju fizički veoma jake igrače koji žargonski rečeno vole da se "biju", opasni su kada prete iz kontranapada i zbog toga često prepuštaju posed svom rivalu, što će danas vrlo verovatno biti slučaj jer su Marokanci tehnički daleko potkovaniji.

Što se njih tiče, oni su odigrali odlično protiv Brazila u prvom kolu, u jednom trenutku su čak i vodili, ali na kraju mogu biti zadovoljni svojim nastupom i osvojenim bodom protiv petostrukog šampiona sveta (1:1).

Taktička disciplina, brzina i tehnička potkovanost velikog broja igrača su najjače oružje zvaničnog prvaka Afrike koji je došao u Ameriku da pokaže da četvrto mesto u Kataru nije bila slučajnost.

Uloga favorita pripada "Atlas lavovima", ali biće zanimljivo videti da li će uspeti da probiju niski blok Škota koji su fizički dosta jači od njih, što može biti vrlo bitan faktor na večerašnjem susretu.

Podsetimo, Škotska je trenutni lider grupe "C" sa tri osvojena boda, Maroko i Brazil su odmah iza nje sa po poenom na svom saldu, dok se na dnu nalazi Haiti.

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