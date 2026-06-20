ŠEŠELJ: Blokaderi nude totalitarizam, apsolutno jednoumlje i zabranu političkih protivnika

BLOKADERI su navikli da se totalitarno ponašaju, da svako drugačije mišljenje bude apsolutno progonjeno i zabranjeno, upozorava zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

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- Događaj u Frankfurtu je slika i prilika demokratije koju oni nude i kako bi, ne daj Bože, izgledala Srbija ukoliko bi ta politička opcija došla na vlast - kaže Šešelj za Informer TV.

Kako ističe, blokaderi nude totalitarizam, apsolutno jednoumlje i zabranu političkih protivnika i to pokušavaju da predstave kao vrhunac demokratije.