Politika

ŠEŠELJ: Blokaderi nude totalitarizam, apsolutno jednoumlje i zabranu političkih protivnika

Novosti online

20. 06. 2026. u 08:00

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BLOKADERI su navikli da se totalitarno ponašaju, da svako drugačije mišljenje bude apsolutno progonjeno i zabranjeno, upozorava zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

ШЕШЕЉ: Блокадери нуде тоталитаризам, апсолутно једноумље и забрану политичких противника

Foto: Dimitrije Vasiljevic/Alamy/Profimediaa

- Događaj u Frankfurtu je slika i prilika demokratije koju oni nude i kako bi, ne daj Bože, izgledala Srbija ukoliko bi ta politička opcija došla na vlast - kaže Šešelj za Informer TV.

Kako ističe, blokaderi nude totalitarizam, apsolutno jednoumlje i zabranu političkih protivnika i to pokušavaju da predstave kao vrhunac demokratije.

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