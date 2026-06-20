PRENOS, TURSKA - PARAGVAJ: Obe reprezentacije moraju da jure trijumf!

ZLATA vredne bodove ove večeri tražiće Turska i Paragvaj koji se nakon razočarajavućeg starta Svetskog prvenstva sastaju u okviru grupe "D". Meč se igra od 5.00 na "Levi's stadionu" u San Francisku, a lajv prenos utakmice možete pratiti na portalu Večernjih Novosti.

FOTO: Tanjug/ Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

TURSKA - PARAGVAJ (početak 5.00)

UOČI MEČA

Turska je sa ozbiljnim ambicijama došla u Ameriku, bila je u veoma dobroj formi, izborila je plasman preko baraža, a mnogi su je smatrali za ozbiljnog "dark horsa" pre početka Mundijala, ipak u prvom kolu doživela je veliki šok.

Odigrala je ispod svih očekivanja protiv Australije, uhvatila je nervoza njege igrače koji nikako nisu uspevali da zatresu mrežu i to su "kenguri" mudro iskoristili postigavši dva pravovremena gola, po jedan u oba poluvremena, što je bilo dovoljno za veliko iznenađenje.

Izabranici Vinčenca Montele se sada nalaze pod velikim pritiskom jer u poslednjem kolu igraju protiv domaćina SAD-a i pod imperativom su osvajanja bodova kako ne bi prerano završili svoje prvo učešće na SP još od 2002. godine kada je čuvena generacija predvođena Hakanom Šukurom osvojila treće mesto.

Što se tiče Paragvaja, on je u potpunosti podbacio protiv Amerike u prvom kolu, nije ličio na onaj defanzivno dobro organizovani tim koji je bio tokom kvalifikacija, apsolutno je nadigran i zasluženo ubedljivo poražen od strane domaćina (1:4).

Nijedan od nosilaca igre nije odigrao kako se od njega očekivalo i videćemo za kakve će se promene odlučiti selektor Alfaro koji mora nešto menjati kako njegova ekipa ne bi bila u pat poziciji pred poslednje kolo.

Nadu jednima i drugima predstavlja novi format takmičenja, pored dva provplasirana iz svake grupe dalje ide i 8/12 najbolje trećeplasiranih, ali svakako da Turska i Paragvaj ne žele da bez bodova dočekaju finalne mečeve u grupnoj fazi, tako da možemo očekivati motivisane ekipe i potencijalno veoma zanimljiv meč ove večeri u San Francisku.

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