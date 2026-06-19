ISKUSTVO iz poslednjih godina pokazuje da su za Evropu pregovori sa Rusijom - obmanjujuća taktika, diplomatsko pokriće za geopolitičku ekspanziju Zapada prema ruskim granicama, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Foto: Tanjug/AP/Iori Sagisawa

Stvarni cilj evropskih lidera nisu pregovori sa Rusijom, već spasavanje režima Zelenskog, istakao je on.

Lavrov je napisao članak pod nazivom "Ukrajina, Evropa i globalna bezbednost" koji je prvobitno bio namenjen za objavljivanje na portalu evropskog izdanja "Politika" ali su iz redakcije u poslednji čas odustali od objavljivanja, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Članak je potom objavljen u ruskim medijima.

- Stvarni cilj evropskih lidera nisu pregovori s Rusijom već spasavanje režima Zelenskog, kao platforme za dalju borbu protiv nas. Zato u evropskim prestonicama žele prekid vatre, da bi sprečili krah ukrajinske vojske na frontu. Zamrznuti konflikt bez rešavanja osnovnih uzroka koji su do njega doveli. I odmah prebaciti u Ukrajinu vojne kontingente britansko-francuske 'koalicije voljnih' - rekao je ruski ministar.

Prema njegovim rečima, jedini cilj posete ambasadora Velike Britanije, Francuske i Nemačke ruskom Ministarstvu spoljnih poslova 11. juna bio je da se potvrdi ultimatum na račun Rusije.

Lavrov navodi da se postavlja pitanje zašto su evropski lideri iznenada „promenili ploču“ i počeli da govore o pregovorima.

- Na primer, prema izjavama Kaje Kalas, šefa evropske diplomatije, dijalog sa Rusijom je potreban kako bi se nama preneli uslovi Evrope, uključujući isplatu ‘reparacija’ Ukrajini, povlačenje snaga iz Pridnjestrovlja i sa Zakavkazja, ukidanje Zakona o inoagentima i određivanje granice kada je reč o brojnosti Oružanih snaga Rusije. Ona smatra da je nemoguće postići održiv i pravedni mir a da se Rusija ne pozove na odgovornost. Predstavnik EU je 19. maja na sednici Saveta bezbednosti UN istakao da vojna podrška Ukrajini nije u suprotnosti sa mirom, već da je to preduslov za pregovore -naveo je Lavrov.

Foto: AP Photo/Petros Karadjias

On je dodao da je za sadržajan dijalog između Rusije i EU neophodno ponovno uspostavljanje poverenja.

Rizici direktnog sukoba Rusije i NATO

Ruski ministar je upozorio da bi direktan sukob između NATO i Rusije vrlo brzo mogao da preraste u razmenu nuklearnih udara sa katastrofalnim posledicama.

On je naveo da Evropa sanja o ekspanziji, ima nameru da se proširi na Ukrajinu i Moldaviju i da u svoju orbitu uvuče Jermeniju.

Kako je rekao, evropske zemlje žele da do 2030. postignu borbenu gotovost upravo zbog sukoba s Rusijom.

Do tada će nastojati da odugovlače na različite načine.

Lavrov je istakao da je Rusija zabrinuta zbog namera Pariza da "nuklearni kišobran" podeli sa nekim članicama EU i NATO. To neće dovesti do jačanja bezbednosti, naglasio je šef ruske diplomatije.

(Sputnjik)

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