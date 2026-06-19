SRAMOTAN ISPAD! Evropski portal u zadnji čas odustao od objavljivanja Lavrovljevog članka
ISKUSTVO iz poslednjih godina pokazuje da su za Evropu pregovori sa Rusijom - obmanjujuća taktika, diplomatsko pokriće za geopolitičku ekspanziju Zapada prema ruskim granicama, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Stvarni cilj evropskih lidera nisu pregovori sa Rusijom, već spasavanje režima Zelenskog, istakao je on.
Lavrov je napisao članak pod nazivom "Ukrajina, Evropa i globalna bezbednost" koji je prvobitno bio namenjen za objavljivanje na portalu evropskog izdanja "Politika" ali su iz redakcije u poslednji čas odustali od objavljivanja, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
Članak je potom objavljen u ruskim medijima.
- Stvarni cilj evropskih lidera nisu pregovori s Rusijom već spasavanje režima Zelenskog, kao platforme za dalju borbu protiv nas. Zato u evropskim prestonicama žele prekid vatre, da bi sprečili krah ukrajinske vojske na frontu. Zamrznuti konflikt bez rešavanja osnovnih uzroka koji su do njega doveli. I odmah prebaciti u Ukrajinu vojne kontingente britansko-francuske 'koalicije voljnih' - rekao je ruski ministar.
Prema njegovim rečima, jedini cilj posete ambasadora Velike Britanije, Francuske i Nemačke ruskom Ministarstvu spoljnih poslova 11. juna bio je da se potvrdi ultimatum na račun Rusije.
Lavrov navodi da se postavlja pitanje zašto su evropski lideri iznenada „promenili ploču“ i počeli da govore o pregovorima.
- Na primer, prema izjavama Kaje Kalas, šefa evropske diplomatije, dijalog sa Rusijom je potreban kako bi se nama preneli uslovi Evrope, uključujući isplatu ‘reparacija’ Ukrajini, povlačenje snaga iz Pridnjestrovlja i sa Zakavkazja, ukidanje Zakona o inoagentima i određivanje granice kada je reč o brojnosti Oružanih snaga Rusije. Ona smatra da je nemoguće postići održiv i pravedni mir a da se Rusija ne pozove na odgovornost. Predstavnik EU je 19. maja na sednici Saveta bezbednosti UN istakao da vojna podrška Ukrajini nije u suprotnosti sa mirom, već da je to preduslov za pregovore -naveo je Lavrov.
On je dodao da je za sadržajan dijalog između Rusije i EU neophodno ponovno uspostavljanje poverenja.
Rizici direktnog sukoba Rusije i NATO
Ruski ministar je upozorio da bi direktan sukob između NATO i Rusije vrlo brzo mogao da preraste u razmenu nuklearnih udara sa katastrofalnim posledicama.
On je naveo da Evropa sanja o ekspanziji, ima nameru da se proširi na Ukrajinu i Moldaviju i da u svoju orbitu uvuče Jermeniju.
Kako je rekao, evropske zemlje žele da do 2030. postignu borbenu gotovost upravo zbog sukoba s Rusijom.
Do tada će nastojati da odugovlače na različite načine.
Lavrov je istakao da je Rusija zabrinuta zbog namera Pariza da "nuklearni kišobran" podeli sa nekim članicama EU i NATO. To neće dovesti do jačanja bezbednosti, naglasio je šef ruske diplomatije.
(Sputnjik)
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