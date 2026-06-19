Fudbal

"EKSPLOZIJA" NA MARAKANI! Zvezda dovela pojačanje iz Partizana!

Новости.онлине

19. 06. 2026. u 08:43

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Crveno-beli završili veliki posao angažovanjem Nikole Damjanovića, velikog talenta kluba iz Humske.

ЕКСПЛОЗИЈА НА МАРАКАНИ! Звезда довела појачање из Партизана!

FOTO: N. Skenderija

Nikola Damjanović odbio je novi ugovor crno-belih i stigao među crveno-bele, piše "Meridiansport".

Damjanoviću su ugovore nudili i Radnički 1923 i lučanska Mladost, ali su čelnici Zvezde u poslednjem trenutku uspeli da privole krilnog napadača rođenog 2009. godine da dođe na Marakanu.

Foto: FK Crvena zvezda

Ideja je da Damjanović prvo igra za omladince Zvezde, ali da u doglednom trenutku dobije šansu u prvom timu, pogotovo jer na Marakani veruju da se radi o najtalentovanijem fudbaleru Partizanove škole.

Staviće se raspolaganje treneru omladinaca Zvezde – Đorđu Rakiću, a očekuje se i da bude deo selekcije Igora Matića koja će učestvovati na Mundijalitu u Kataru – u novembru 2026. godine.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke

 

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