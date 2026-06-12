HAOS U BUNDESTAGU Merc na udaru oštrih kritika nakog govora: "Saberite se!"

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc branio je pred poslanicima Bundestaga reforme, migracionu i evropsku politiku vlade, a liderka Alternative za Nemačku (AfD) Alis Vajdel njegov govor nazvala je "oproštajem jednog neuspešnog političara".

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP

Dojče vele navodi da je predsednik vlade iz Hrišćanskodemokratske unije (CDU) pozvao je pred poslanicima nemačkog parlamenta političke aktere, poslodavce, sindikate i građane da doprinesu promenama koje bi, po njemu, trebalo da ojačaju privredu zemlje i socijalni sistem.

Uoči narednog samita Evropske unije 18. i 19. juna u Briselu, Merc je naglasio da Nemačka mora da iskoristi svoje potencijale kako bi odgovorila na ekonomske i geopolitičke izazove.

On je naglasio i da su reforme neophodne zbog gubitka industrijskih radnih mesta, visokih troškova poslovanja i administrativnih opterećenja.

- Ili ćemo izbegavati promene koje u početku znače i određena ograničenja, ili ćemo iskoristiti svoje snage i potencijale kako bismo preokrenuli situaciju - kazao je kancelar.

EU, migracije, Ukrajina

Veliki deo obraćanja Merc je posvetio evropskoj i spoljnoj politici.

Istakao je da Evropska unija mora da jača svoju konkurentnost, smanjuje birokratiju i brani svoje interese u globalnoj trgovini.

Nemačku je opisao kao "pokretača i predvodnika" reformskih procesa u Uniji.

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP

Govoreći o migracijskoj politici, Merc je pozdravio reformu Zajedničkog evropskog sistema azila (GEAS), koja stupa na snagu danas.

To je ocenio kao "najznačajniji korak ka rešavanju problema" i poručio da je zaokret u migracionoj politici već započeo na nacionalnom i evropskom nivou.

Govoreći o ratu u Ukrajini, kancelar je ponovio podršku Kijevu i naglasio da se trajni mir može postići samo kroz pregovore u kojima će učestvovati Ukrajina, Rusija, SAD i Evropa.

Vajdel: Oproštajni govor jednog neuspešnog političara

Tokom rasprave došlo je i do verbalnog sukoba sa poslanicima opozicione Alternative za Nemačku (AfD).

Reagujući na dobacivanja iz opozicionih klupa, Merc je optužio delom desno ekstremističku stranku AfD da se "smeje sudbini miliona ljudi u Ukrajini".

Dojče Vele navodi da je on aludirao na posete pojedinih članova te stranke Rusiji.

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP

- Putujete u Rusiju na prijeme sa šampanjcem. Srećan put tamo, srećan put! poručio je kancelar, nakon čega je dobio dugačak aplauz većine poslanika.

Na Mercovo obraćanje oštro je reagovala kopredsednica AfD Alis Vajdel.

Ona je kancelarov nastup nazvala "oproštajnim govorom jednog neuspešnog političara".

Optužila je vladu za deindustrijalizaciju zemlje, rast birokratije i pogrešnu ekonomsku politiku.

Prema njenim rečima, visoki porezi, troškovi energije i administrativna opterećenja teraju kompanije iz Nemačke, dok se istovremeno nastavlja "masovna imigracija" koju je ona ocenila kao štetnu za socijalni sistem.

Političarka AfD tvrdi da vlada od građana traži duži radni vek, veće doprinose i veća finansijska odricanja, a da istovremeno povećava socijalna izdvajanja za migrante.

Obraćajući se kancelaru, Vajdel je rekla da ima dve mogućnosti: da prekine saradnju sa Socijaldemokratskom partijom Nemačke (SPD) i potraži novu većinu u parlamentu ili da se suoči s mogućnošću prevremenih izbora.

Tokom rasprave je uputila i kritike na lični račun vicekancelara i ministra finansija Larsa Klingbajla, kao i na račun njegove SPD u celini.

Haselman: Saberite se!

Šefica poslaničke grupe opozicionih Zelenih Brita Haselman tokom rasprave u Bundestagu oštro je kritikovala kancelara Merca, optuživši ga za samosažaljenje umesto za konkretne poteze.

Kaže da je reč "reforme" postala sinonim za rezove i smanjenja.

- Saberite se! Ispunite obećanja! Odnosite se prema ljudima s poštovanjem - poručila je Haselman.

Govoreći o ekonomskim problemima u zemlji, političarka Zelenih rekla je da su nakon najava reformi za jesen građani doživeli "zimu razočaranja".

- A na proleće ste se pre svega bavili sami sobom i sažaljevali sami sebe. To nije ono što se očekuje od jednog saveznog kancelara - rekla je Haselman.

Reforme u fokusu narednih sedmica

Mercova vlada planira da do letnje pauze predstavi paket reformi koji bi obuhvatio tržište rada, socijalna osiguranja, poreski sistem i smanjenje birokratije.

Dan uoči rasprave u Bundestagu, kancelar je o tim pitanjima razgovarao s predstavnicima poslodavaca i sindikata, a obe strane najavile su nastavak konsultacija.

Rasprava u Bundestagu pokazala je, međutim, da će predstojeći reformski proces biti praćen oštrim političkim sukobima između vladajuće koalicije i opozicije, posebno kada je reč o ekonomiji, migracijama i politici prema Ukrajini, piše Dojče Vele.

(Kurir)

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