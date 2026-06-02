RADE ZA DVA EVRA PO SATU: Indijci kao robovi na gradilištu američkog konzulata u Milanu

GRADILIŠTE američkog konzulata u Milanu, radove u vrednosti od najmanje 350 miliona dolara izvode stotine indijskih radnika plaćenih maksimum dva evra na sat.

Iz tog ropstva ne mogu ni da pobegnu, jer su im oduzeti pasoši i pod stalnom su pretnjom deportacije. Stigli su iz Indije u potrazi za parčetom hleba.

Tužilac iz Milana stavio je pod sudsku konrolu italijansku filijalu kompanije "Kadel", koja čini deo velike američke građevinske kompanije i njenog šefa turskog porekla Ulasa Demira, zbog sumnje na praksu ilegalnog posredovanja i radne eksploatacije radnika iz Indije.

Potom je usledilo njegovo hapšenje na aerodromu u Milanu kada je hteo da pobegne u Tursku. Po rečima sudija, ta kompanija je razvila kriminalnu šemu za privlačenje migrantskih radnika u Italiju, zasnovanu na trgovini ljudima, iznudi i pretnjama.

Radnike je regrutovao posrednik u Indiji, iz kompanije "Dinamik haus" sa sedištem u Nju Delhiju.

Negativan na ebolu, u izolaciji ITALIJANSKOM državljaninu (46) je, po povratku iz Konga u Kaljari, supruga uočila simptome slične eboli i smešten je u bolnicu Santisima Trinita, a analize čuvene Klinike za infektive bolesti Spalancani u Rimu, pokazuju da je nalaz, zasad, negativan. On, ipak, ostaje u izolaciji, a u porodici nema simptoma opake bolesti. Ovaj putnik registrovan je kao da je doputovao iz Egipta, gde je bio posle Konga.

Da bi dobili vizu morali su da plate u gotovini 500.000 rupija, oko 6.000 evra, tek posle toga potpisivali su ugovor o radu, sročen na engleskom jeziku, te radnicima nije bilo razumljivo šta su potpisali, jer niko od njih ne zna ni engleski, kamoli italijanski.

Neto plata za smene od šest ujutru do šest uveče, šest dana u nedelji iznosi maksimalno 1,98 evra na sat.