ADMINISTRACIJA predsednika SAD smatra da Ukrajina treba da se pridržava odbrambene taktike, izjavio je američki potpredsednik Džej Di Vens.

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- Trampova administracija naginje stavu da Ukrajinci, dok mi, naravno, vodimo pregovore, treba u najvećoj mogućoj meri da pređu u odbranu - rekao je Vens novinarima.

On je podsetio da je tokom leta 2023. godine jedna od glavnih tema bila da li Ukrajina treba da pokrene veliku kontraofanzivu.

- Praktično ceo zapadni svet, uključujući predsednika SAD Džozefa Bajdena, podsticao je Ukrajince na veliku kontraofanzivu, koja se, gledano iz današnje perspektive, pokazala kao strateška i taktička katastrofa - dodao je američki potpredsednik.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je krajem prošle nedelje obavešten o potpunom zauzimanju Konstantinovke u DNR.

On je ocenio da ruske snage čvrsto drže stratešku inicijativu u zoni Specijalne vojne operacije i da taj događaj ima veliki strateški značaj, nazvavši ga „ključem za oslobođenje cele DNR“.

- Zauzimanje Konstantinovke je samo prva, ali veoma važna etapa u uništavanju formacija Oružanih snaga Ukrajine koje još drže slavjansko-kramatorsko-konstantinovski utvrđeni rejon, gde je protivnik izgradio duboko ešeloniran sistem fortifikacionih objekata - ocenio je Putin.

(Sputnjik)