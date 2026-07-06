VENS O UKRAJINSKOJ KONTRAOFANZIVI: Zapad podstakao potez koji se završio katastrofom
ADMINISTRACIJA predsednika SAD smatra da Ukrajina treba da se pridržava odbrambene taktike, izjavio je američki potpredsednik Džej Di Vens.
- Trampova administracija naginje stavu da Ukrajinci, dok mi, naravno, vodimo pregovore, treba u najvećoj mogućoj meri da pređu u odbranu - rekao je Vens novinarima.
On je podsetio da je tokom leta 2023. godine jedna od glavnih tema bila da li Ukrajina treba da pokrene veliku kontraofanzivu.
- Praktično ceo zapadni svet, uključujući predsednika SAD Džozefa Bajdena, podsticao je Ukrajince na veliku kontraofanzivu, koja se, gledano iz današnje perspektive, pokazala kao strateška i taktička katastrofa - dodao je američki potpredsednik.
Predsednik Rusije Vladimir Putin je krajem prošle nedelje obavešten o potpunom zauzimanju Konstantinovke u DNR.
On je ocenio da ruske snage čvrsto drže stratešku inicijativu u zoni Specijalne vojne operacije i da taj događaj ima veliki strateški značaj, nazvavši ga „ključem za oslobođenje cele DNR“.
- Zauzimanje Konstantinovke je samo prva, ali veoma važna etapa u uništavanju formacija Oružanih snaga Ukrajine koje još drže slavjansko-kramatorsko-konstantinovski utvrđeni rejon, gde je protivnik izgradio duboko ešeloniran sistem fortifikacionih objekata - ocenio je Putin.
(Sputnjik)
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