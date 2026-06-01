ZELENSKI PRELOMIO: Spreman sam da se sastanem sa Vladimirom Putinom

D.D.

01. 06. 2026. u 13:43

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je spreman da se sastane sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

ЗЕЛЕНСКИ ПРЕЛОМИО: Спреман сам да се састанем са Владимиром Путином

Foto: Kirill Chubotin/UKRINFORM/Sipa Press/Mikhail Metzel/Zuma Press/Profimedia, Javno vlasništvo

Naveo je da trenutno u pregovorima postoji "nekoliko pravaca", iako je prošle godine "američki pravac" bio prioritet, kao i da je Ukrajina otvorena za treći pravac, koji podrazumeva bilateralne pregovore sa Rusijom.

- Spreman sam da se sastanem sa (ruskim predsednikom Vladimirom) Putinom ako je on spreman. Mislim da nam trebaju dodatne sankcije. Mislim da nam treba veći pritisak. I pitali ste kada će oni (Rusija) biti spremni. Mislim da bi više sankcija i veći pritisak, doveli do toga da budu spremni0 za dijalog -  rekao je predsednik Ukrajine.

Govoreći o Sjedinjenim Američkim Državama, Zelenski je izrazio nadu da će Ukrajinu u naredne dve nedelje posetiti američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner.

- Oni nikada nisu bili ovde. Mislim da je to važno ne samo za nas. Korisno je da razumeju, da vide ljude, da se njihovi životi nastavljaju, ali da mi želimo da zaustavimo ovaj rat.  Oni su bili u Moskvi nekoliko puta. To sam već rekao: ako žele da idu u Moskvu ponovo, prvo treba da dođu u Kijev, a zatim da idu u Moskvu. Mislim da će to biti korisno - rekao je Zelenski u intervjuu za američku televiziju CBS njuz. 

Ocenio je da je najbolji format za pregovore sa Rusijom onaj u kojem bi učestvovale i Sjedinjene Američke Države i evropski partneri, istakavši da bi to bio "najmoćniji format" za pregovore."

(Tanjug)

