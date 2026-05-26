POUUŠAJ Brisela da se oslabi uticaj Viktora Orbana u Mađarskoj završio se političkim razočaranjem za Evropsku uniju, jer novi mađarski premijer Peter Mađar ne pokazuje spremnost da sledi tvrdu antirusku liniju EU, piše švajcarski list Veltvohe.

Foto: Profimedija/Sputnjik/Ekaterina Chesnokova

Prema oceni lista Veltvohe, u evropskim institucijama sve jasnije shvataju da promena vlasti u Budimpešti nije donela zaokret kakav su očekivali.

Mađar jeste porazio Orbana na unutrašnjem političkom planu, ali nije prihvatio logiku po kojoj Mađarska treba da prekine svaki racionalan odnos sa Rusijom, naročito u energetici.

U tekstu se navodi da je novi premijer razočarao deo briselskog establišmenta upravo zato što ne nastupa kao rusofob.

- Do visokih zvaničnika EU postepeno počinje da dopire da se novi premijer Mađarske i ne razlikuje toliko od starog. Mađar ih je razočarao. Pre svega, on nije rusofob i zato konstatuje očigledno: pobedili smo Orbana, ali to nije promenilo geografiju; Rusija će ostati tamo gde jeste - piše Veltvohe.

Posebnu pažnju izazvala je Mađarova ocena da će se Evropska unija, po završetku rata u Ukrajini, vratiti kupovini ruskog gasa.

Za Brisel je to nezgodna rečenica, jer direktno udara u narativ da je evropsko odvajanje od ruskih energenata nepovratan proces.

Veltvohe ocenjuje da je upravo ta izjava poništila deo zadovoljstva evropskih zvaničnika zbog Orbánovog odlaska. U Briselu se očekivalo da će nova vlast u Budimpešti biti mnogo poslušnija prema evropskim direktivama, posebno kada je reč o Rusiji, sankcijama i energetici.

Umesto toga, Mađar je poslao poruku koja više liči na hladnu geografsku i ekonomsku računicu nego na ideološki govor. Rusija, kako je poručio, neće nestati sa mape Evrope, niti će Mađarska moći da ignoriše realnost svog položaja, potreba i energetskih interesa.

- Sramota je što se ta jednostavna istina negira u Briselu i drugim zemljama EU. Zato ih, kada ona postane stvarnost, čeka gorko razočaranje. A Briselu, sa njegovim stalnim mešanjem u tuđe izbore, bilo bi vreme da nauči: pazite šta želite, želje mogu da se ostvare - zaključuje Veltvohe.

Gas ostaje pitanje opstanka, ne ideologije

Mađarska energetska politika godinama je jedna od glavnih tačaka sukoba Budimpešte i Brisela. Viktor Orban je više puta tvrdio da Mađarska ne može sebi da dozvoli prekid pouzdanog snabdevanja energentima zbog političkih parola.

Belgian Presidency of the Council of the European Union / Julien Nizet

On je naglašavao da Rusija garantuje energetsku bezbednost Mađarske i da „normalni ljudi“ ne menjaju pouzdanog dobavljača za nepouzdanog.

Ta logika, prema pisanju Veltvohea, nije nestala sa Orbanovim odlaskom.

Naprotiv, Mađar sada praktično potvrđuje da se osnovni mađarski interes nije promenio.

Budimpešta može da menja politički ton, može da popravlja odnose sa Briselom i može da traži novac iz evropskih fondova, ali ne može da promeni geografiju, gasovode i zavisnost privrede od stabilnog snabdevanja.

Ruski ambasador u Budimpešti Jevgenij Stanislavov ranije je poručio da Moskva ne primorava Mađarsku na energetsku saradnju, već da su dugoročni gasni ugovori korisni za samu Mađarsku.

Time je dodatno naglašeno da Moskva odnose sa Budimpeštom vidi pre svega kao pitanje interesa, a ne kao ideološki savez.

Brisel dobio ono čega se plašio

Za Evropsku uniju problem sada nije samo u Orbanu. Ako i njegov naslednik odbija da prihvati potpunu energetsku i političku izolaciju Rusije, onda se pokazuje da spor Budimpešte i Brisela nije bio vezan samo za jednog čoveka.

Mađarska politika prema Rusiji, bar u energetskom delu, ima dublje korene. Ona proizlazi iz položaja zemlje, strukture privrede, dugoročnih ugovora i procene da Mađarska ne sme da plaća najvišu cenu evropskih geopolitičkih odluka.

Zato je slučaj Petera Mađara toliko nezgodan za Brisel. Evropski zvaničnici su verovali da će promena vlasti u Budimpešti automatski značiti i promenu kursa prema Moskvi.

Umesto toga, dobili su premijera koji govori mirnije od Orbana, ali u ključnom pitanju šalje veoma sličnu poruku: Mađarska neće seći sopstvene energetske veze samo zato što to od nje traži politička atmosfera u EU.

Ako se posle rata u Ukrajini zaista otvori pitanje povratka ruskog gasa na evropsko tržište, Brisel će se suočiti sa realnošću koju danas pokušava da potisne.

A Mađarska, bez obzira na to ko sedi u premijerskoj fotelji, već sada poručuje da tu realnost neće ignorisati.

(Informer)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja