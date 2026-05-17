"U REDU, IMAMO GA NA NIŠANU, VATRA - BUM": Tramp objavio video navodnog odobravanja napada na iranski avion

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je objavio je na platformi Truth Social video-klip u kojem se vidi kako navodno naređuje vojni napad na iranski avion.

Foto: Daniel Torok/White House / Zuma Press / Profimedia

Na videu je prikazan američki razarač sa zastavom SAD kako obara letelicu sa iranskom zastavom dok je u uglu ekrana snimak Trampa koji govori: "U redu, imamo ga na nišanu. Vatra - bum".

Video-klip na kojem Tramp to izgovara navodno potiče sa događaja iz 2020. godine.



Tramp je ranije ove nedelje odbacio najnoviju mirovnu ponudu Irana kao neprihvatljivu, dok je otvoreno govorio o razaranjima koja je američka vojska već izazvala u Iranu, kao i o ciljevima koje je poštedela, ali bi mogla ponovo da razmotri, navodi list.

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je ove nedelje pred poslanicima da SAD imaju plan za eskalaciju, ako bude potrebno.

"Njujork tajms" je juče objavio da su u toku intenzivne pripreme za potencijalno obnavljanje napada, koje bi mogle da uključe intenzivne bombarderske napade već naredne nedelje, pozivajući se na izvore sa Bliskog istoka.

Oko 50.000 američkih vojnika nalazi se u regionu, zajedno sa vazdušnim i pomorskim snagama, u slučaju da američki predsednik izda naređenje.

U regionu i dalje ostaju udarne grupe nosača aviona "Abraham Linkoln" i "Džordž V. Buš", nakon povratka "Džeralda R. Forda" u SAD.



(Tanjug)