"Trenutno nemaju dovoljno": Merc komentarisao odluku Trampa, pa ponovo "pecnuo" američke trupe

ODLUKA američkog predsednika Donalda Trampa da povuče 5.000 vojnika iz baza u Nemačkoj nije iznenađujuća i ne smatramo je odmazdom, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc i dodao da ta odluka nije povezana sa neslaganjem dvojice lidera oko rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana.

dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

- Ne odustajem od rada na transatlantskim odnosima, niti odustajem od saradnje sa Donaldom Trampom - rekao je Merc, a prenosi Dojče vele.

Istakao je da Nemačka i dalje deli interese sa SAD po pitanju toga da Iran nikada ne nabavi nuklearno naoružanje.

- Imamo drugačiji pogled na ovaj rat i to nije tajna. Nisam jedini koji se tako oseća. Ali to ne menja činjenicu da sam i dalje uveren da su Amerikanci važni partneri za nas, najvažniji u Severnoatlantskoj alijansi - rekao je Merc.

Ocenio je da američke krstareće rakete Tomahavk neće biti raspoređene u Nemačkoj.

- Kako ja to trenutno vidim, objektivno govoreći, gotovo da nema mogućnosti da SAD isporučuju ovakve sisteme naoružanja. Sami Amerikanci trenutno nemaju dovoljno - istakao je nemački kancelar.

Prema njegovim rečima, ratovi u Iranu i Ukrajini utiču na snabdevanje gorivom SAD, ali to može biti privremeno i promeniti se u budućnosti. Merc je sinoć rekao i da su Sjedinjene Američke Države od ključnog značaja za NATO uprkos razlikama u mišljenjima.

- I dalje sam uveren da su Amerikanci najvažniji partner za nas u Severnoatlantskoj alijansi - rekao je Merc u intervjuu za javni servis ARD.

Na pitanje da li planovi SAD da smanje prisustvo svojih vojnika u Nemačkoj imaju bilo kakve veze sa sporom između dvojice lidera oko Trampove strategije u Iranu, Merc je odgovorio da to nije ni na koji način povezano, preneo je Rojters.

Tramp je krajem aprila objavio da Vašington razmatra smanjenje broja vojnog osoblja u Nemačkoj.

On je izjavio da Pentagon razmatra mogućnost povlačenja dela američkih vojnika od 40.000 koliko ih je stacionirano u Nemačkoj.

Tramp je na društvenim mrežama naveo da se preispituje raspored američkih snaga u Nemačkoj, gde se nalazi i sedište Evropske komande SAD, ističući da je postojeće razmeštanje deo šire NATO strategije odbrane evropskog kontinenta.

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija