Svet

Gori vojna baza sa američkim bombarderima: Odatle su leteli za Iran (VIDEO)

D.D.

26. 04. 2026. u 13:01

U britanskoj vazdušnoj bazi RAF Fairford u Glosterširu noćas je izbio veliki požar koji je teško oštetio zgradu bivše kantine.

Гори војна база са америчким бомбардерима: Одатле су летели за Иран (ВИДЕО)

Photo: Screenshot/twitter Osint613

Krov zgrade se urušio, a desetine vatrogasaca borile su se sa vatrenom stihijom, čiju su silinu zabeležili i snimci na društvenim mrežama. Prema dosadašnjim informacijama, nema povređenih, a što je najvažnije, vatra nije zahvatila avione, pistu, hangare niti ostala operativna područja, piše izraelski JFeed.

Strateški važna baza za američke bombardere

RAF Fairford služi kao glavna isturena operativna baza u Evropi za strateške bombardere američkog ratnog vazduhoplovstva, prvenstveno B-1B Lancer i B-52H Stratofortress.

Od početka marta 2026. u bazi je stacioniran veliki kontingent tih aviona u sklopu operacija protiv Irana pod vođstvom SAD-a, u nekim izveštajima nazivanih Operacija "Epski bes". Vlada Ujedinjenog Kraljevstva odobrila je korišćenje baze za "specifične odbrambene operacije" usmerene protiv iranskih raketnih položaja, nakon početnog oklevanja i iranskih napada na savezničke ciljeve.

Poslednjih meseci u bazi je zabeležena pojačana aktivnost, uključujući poletanja i sletanja bombardera sa borbenih misija, kao i utovar municije, među kojima su bile i takozvane "bunker-buster" bombe i projektili JDAM.

Zbog čestih operacija teških aviona zabeležene su i brojne pritužbe lokalnog stanovništva na buku. Iako se čini da je na snazi primirje između SAD-a, saveznika i Irana, baza ostaje strateški važna za mogući nastavak operacija ili druge globalne potrebe.

Uzrok požara nepoznat

Pošto je pogođena zgrada pomoćni objekat, očekuje se da će kratkoročni uticaj na operacije bombardera biti minimalan, jer se glavne letačke i tehničke aktivnosti odvijaju na drugim lokacijama unutar baze. Mogući su privremeni poremećaji u logistici za osoblje ili snabdevanju, ali se ne predviđa značajniji uticaj na borbenu spremnost.

Uzrok požara u ovoj ranoj fazi još uvek je nepoznat. Na društvenim mrežama nagađa se o nesrećnom slučaju, problemu sa održavanjem ili čak sabotaži, s obzirom na istaknutu ulogu baze u operacijama povezanim sa Iranom i trenutne geopolitičke tenzije.

Ako bi se posumnjalo na sabotažu, vlasti Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a verovatno bi sprovele zajedničku istragu, uz veoma uzdržane izjave za javnost kako bi se izbegle dodatne spekulacije. Za sada nema nikakve zvanične potvrde o sabotaži.

Zvanične izjave britanskog Ministarstva odbrane i američkog ratnog vazduhoplovstva zasad su šture, što je uobičajeno za incidente na osetljivim vojnim lokacijama.

(B92)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Svet

0 1

SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLJA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)

RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.

26. 04. 2026. u 13:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Svet

0 1

Politika
Tenis
Fudbal
