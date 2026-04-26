Gori vojna baza sa američkim bombarderima: Odatle su leteli za Iran (VIDEO)
U britanskoj vazdušnoj bazi RAF Fairford u Glosterširu noćas je izbio veliki požar koji je teško oštetio zgradu bivše kantine.
Krov zgrade se urušio, a desetine vatrogasaca borile su se sa vatrenom stihijom, čiju su silinu zabeležili i snimci na društvenim mrežama. Prema dosadašnjim informacijama, nema povređenih, a što je najvažnije, vatra nije zahvatila avione, pistu, hangare niti ostala operativna područja, piše izraelski JFeed.
Strateški važna baza za američke bombardere
RAF Fairford služi kao glavna isturena operativna baza u Evropi za strateške bombardere američkog ratnog vazduhoplovstva, prvenstveno B-1B Lancer i B-52H Stratofortress.
Od početka marta 2026. u bazi je stacioniran veliki kontingent tih aviona u sklopu operacija protiv Irana pod vođstvom SAD-a, u nekim izveštajima nazivanih Operacija "Epski bes". Vlada Ujedinjenog Kraljevstva odobrila je korišćenje baze za "specifične odbrambene operacije" usmerene protiv iranskih raketnih položaja, nakon početnog oklevanja i iranskih napada na savezničke ciljeve.
Poslednjih meseci u bazi je zabeležena pojačana aktivnost, uključujući poletanja i sletanja bombardera sa borbenih misija, kao i utovar municije, među kojima su bile i takozvane "bunker-buster" bombe i projektili JDAM.
Zbog čestih operacija teških aviona zabeležene su i brojne pritužbe lokalnog stanovništva na buku. Iako se čini da je na snazi primirje između SAD-a, saveznika i Irana, baza ostaje strateški važna za mogući nastavak operacija ili druge globalne potrebe.
Uzrok požara nepoznat
Pošto je pogođena zgrada pomoćni objekat, očekuje se da će kratkoročni uticaj na operacije bombardera biti minimalan, jer se glavne letačke i tehničke aktivnosti odvijaju na drugim lokacijama unutar baze. Mogući su privremeni poremećaji u logistici za osoblje ili snabdevanju, ali se ne predviđa značajniji uticaj na borbenu spremnost.
Uzrok požara u ovoj ranoj fazi još uvek je nepoznat. Na društvenim mrežama nagađa se o nesrećnom slučaju, problemu sa održavanjem ili čak sabotaži, s obzirom na istaknutu ulogu baze u operacijama povezanim sa Iranom i trenutne geopolitičke tenzije.
Ako bi se posumnjalo na sabotažu, vlasti Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a verovatno bi sprovele zajedničku istragu, uz veoma uzdržane izjave za javnost kako bi se izbegle dodatne spekulacije. Za sada nema nikakve zvanične potvrde o sabotaži.
Zvanične izjave britanskog Ministarstva odbrane i američkog ratnog vazduhoplovstva zasad su šture, što je uobičajeno za incidente na osetljivim vojnim lokacijama.
(B92)
