MUNDIJALSKI TIKET DANA: Afrička selekcija nedorastao protivnik za jednog od domaćina Svetskog prvenstva

SVETSKO prvenstvo u fudbalu 2026 biće nema sumnje najpopularniji ivent za klađenje u narednom periodu, a redakcija Novosti tip svaki dan će vam donositi Mundijalski tiket dana. Prvog takmičarskog dana na programu su mečevi grupe A-

Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Meksiko podiže zavesu na Svetsko prvenstvo 2026. godine. "Trikolori" su bez poraza na osam utakmica a u poslednjih godinu dana izgubili su samo dva puta. Primili su samo dva gola u ovoj seriji, a pet od šest pobeda tokom ovog perioda došlo je bez primljenog gola.

Južna Afrika je pobedila samo u jednoj od poslednjih pet utakmica i postigla samo četiri gola u tom procesu, pri čemu je većina njihovih protivnika znatno slabija od Meksika.

Češka je u dobroj golgeterskoj formi, ali imaju tendenciju da se muče u odbrani. Postigli su devet golova u poslednje četiri utakmice, ali nisu uspeli da sačuvaju mrežu u ovom periodu, dok je Južna Koreja postigla gol u pet od poslednjih sedam utakmica.

SP 2026 četvrtak/petak 21.00 Meksiko - Južna Afrika 1&NG (1,92)

4.00 Južna Koreja - Češka GG (1,87)