STANOGRADNJA NA "PAUZI": Kikinda jedan od retkih gradova u kojem građevinske mašine ne rade punom parom

KIKINDA je jedan od retkih gradova u kojem nema ozbiljne stanogradnje, pa se na prodaju nude samo stanovi postojećeg fonda i vrlo brzo se prodaju, posebno oni manje kvadrature i niže spratnosti.

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Trenutno se ne može kupiti skoro ništa po ceni nižoj od 1.100 evra, dok je cena malobrojnih novih kvadrata oko 1.500 evra. Najtraženiji su stanovi manje kvadrature, niže spratnosti u zgradama sa liftom, kojih je u Kikindi najmanje.

Iako je pre dve godine, prilikom stupanja na dužnost, gradonačelnik Mladen Bogdan izjavio da će "morati da traži rešenje za započinjanje stanogradnje i pronalaženje odgovarajućih parcela koje bi ponudili investitorima" trenutno se ne gradi nijedna stambena zgrada uz učešće ili posredovanje lokalne samuoprave.

Teško do dozvole DVE godine smo čekali dozvolu za gradnju, što je veoma dugo. Sada nam se javljaju vlasnici i nude na prodaju manje placeve, ali ne znam hoćemo li se upustiti u novi posao. Mislim da će to bilo vrlo teško - kaže Vanja Terzić, predstavnik investitora iz Šapca.

Nove stanove u manjim zgradama, niže spratnosti, grade samo dva investitora, koji tržištu zajedno nude tek nešto više od deset stanova. Jedan iz Šapca završava zgradu sa 10 stanova.

- Veliko je interesovanje, a potencijalni kupci čekaju da se završi 80 odsto zgrade, da bi mogli da konkurišu za stambeni kredit. Cena je 1.500 evra po kvadratu, plus 10 posto PDV, za manje stanove, a 1.450 evra za stanove od 70 i 80 kvadrata. Imaće i zatvoreni parking, a cena parking-mesta je 4.000 evra - kaže Vanja Terzić.

Ruženje gradnje NA najatraktivnijoj lokaciji za gradnju stambeno-poslovnih zgrada, u prvom delu Svetosavske ulice, u centru grada, nema nijednog krana ni nove gradnje. Umesto toga događa se urbanističko ruženje grada. Nove stambene kuće nesrazmerne su veličine postojećim, pa Kikinda, od nekada planski razvijanog grada, dobija ružne primere gradnje.

Ista je cena i u novoj jednospratnici pored Gradske pijace.

- Imamo svega četiri stana. Čekamo uknjiženje i upotrebnu dozvolu kako bi kupci mogli da podignu kredit, a to će biti za mesec i po - navodi investitor.