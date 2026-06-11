Košarka

NBA LIGA OVO NE PAMTI! Nestvaran preokter NJujork Niksa, na korak od titule

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11. 06. 2026. u 06:43

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ČUDO u Njukjorku!

НБА ЛИГА ОВО НЕ ПАМТИ! Нестваран преоктер Њујорк Никса, на корак од титуле

AP Photo/David J. Phillip

Niksi su napravili rekordni preokret nakon zaostatka od 29 poena i došli na korak od svoje prve šampionske titule još od 1973. godine, pošto su u sredu uveče savladali San Antonio sa 107:106.

Imali su Sparsi prednosti tokom treće četvrtine (81:52), delovalo je da su završili posao, pošto su Niksi bili u nokdaunu, ubacili su čak Sparsi 14 trojki za poluvreme - najviše u istoriji NBA lige za jedno poluvreme. Ali, usledila je triler završnica. 

Domaćina su do pobede i vođstva 3:1 u seriji predvodili Džejlen Branson sa 36 poena, pet skokova, sedam asistencija i tri ukradene lopte, Ou Dži Anunobi sa 33 poena i Karl Entoni Tauns sa 13 poena i deset skokova.

Kod Sparsa su se istakli Viktor Vembanjama sa 24 poena i 13 skokova, Dilan Harper sa 21, Foks i Vasel sa po 18 i Stefon Kesl sa 13 poena.

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