NBA LIGA OVO NE PAMTI! Nestvaran preokter NJujork Niksa, na korak od titule
ČUDO u Njukjorku!
Niksi su napravili rekordni preokret nakon zaostatka od 29 poena i došli na korak od svoje prve šampionske titule još od 1973. godine, pošto su u sredu uveče savladali San Antonio sa 107:106.
Imali su Sparsi prednosti tokom treće četvrtine (81:52), delovalo je da su završili posao, pošto su Niksi bili u nokdaunu, ubacili su čak Sparsi 14 trojki za poluvreme - najviše u istoriji NBA lige za jedno poluvreme. Ali, usledila je triler završnica.
Domaćina su do pobede i vođstva 3:1 u seriji predvodili Džejlen Branson sa 36 poena, pet skokova, sedam asistencija i tri ukradene lopte, Ou Dži Anunobi sa 33 poena i Karl Entoni Tauns sa 13 poena i deset skokova.
Kod Sparsa su se istakli Viktor Vembanjama sa 24 poena i 13 skokova, Dilan Harper sa 21, Foks i Vasel sa po 18 i Stefon Kesl sa 13 poena.
Preporučujemo
PRAVO NIOTKUDA! Beograd dobija još jednog evroligaša sledeće sezone
11. 06. 2026. u 06:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
GENERALNA PROBA ZA PORTUGALCE: Ronaldo i družina pokazuju zašto su favoriti iz senke na Svetskom prvenstvu
Fudbalska reprezentacija Portugal odigraće poslednju kontrolnu utakmicu pred početak Svetskog prvenstva 2026, a rival na stadionu "Dr. Magalješ Pesoa" biće joj selekcija Nigerije (21.45).
10. 06. 2026. u 07:00
FRATAR IZ MOSTARA ZGROZIO CEO REGION! "Laž je da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svetsko prvenstvo"
Svetsko prvenstvo u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi samo što nije počelo, a prva utakmica između Meksika i Južne Afrike zakazana je za 11. jun. Kako to obično biva pred velike sportske smotre, fudbal je postao glavna tema svih generacija, ali pažnju javnosti je, umesto sportskih prognoza, privukla jedna oštra i neočekivana izjava iz Mostara.
09. 06. 2026. u 10:05 >> 11:32
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)