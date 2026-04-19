Dmitrijev ponovo opleo po Evropi: Evo o čemu se radi

ZEMLjE Evropske unije zakasnile su mesec dana sa odgovorom na najveću energetsku krizu u istoriji, izjavio je danas specijalni izaslanik ruskog predsednika za ulaganja i ekonomsku saradnju sa stranim zemljama, Kiril Dmitrijev.

- Zemlje EU, koje su zakasnile mesec dana, tek sada počinju da reaguju, polako i oprezno, na najveću energetsku krizu u istoriji - napisao je na mreži Iks Dmitrijev, koji je istovremno i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF).

Ruski zvaničnik je tako prokomentarisao izveštaj agencije Rojters da je holandska vlada aktivirala prvu fazu svog nacionalnog plana za prevazilaženje energetske krize, preneo je TASS.

(Tanjug)

