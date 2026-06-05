SRBIJA IMA NOVOG SELEKTORA! Legenda preuzima "delfine"
Legendarni kapiten reprezentacije Vladimir Vujasinović novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo savez.
On je nasledio Uroša Stevanovića koji je podneo ostavku.
Jedan od najistaknutijih igrača u istoriji srpskog i svetskog vaterpola iza sebe ima bogatu kako igračku, tako i trenersku karijeru.
Vujasinović je bio kapiten reprezentacije i jedan od nosilaca generacije koja je godinama osvajala brojne medalje na najvećim takmičenjima i koja je, nakon perioda embarga i sankcija devedesetih, krenula da krči i trasira put srpskom vaterpolu ka svim velikim uspesima i samom svetskom vrhu. Ona je ostala upisana zlatnim slovima u istoriji najtrofejnijeg srpskog ekipnog sporta.
Kao igrač nastupao je za Primorje, Crvenu zvezdu, Barselonu, Partizan, Romu i Pro Reko, osvojivši 37 klupskih trofeja, uključujući i četiri Evrolige, dok je sa nacionalnim timom na najvećim takmičenjima osvojio četiri zlata (Prvenstvo sveta 2005, Prvenstva Evrope 2001, 2003, 2006), kao i po četiri srebrne i bronzane medalje. 2001. godine proglašen je za najboljeg vaterpolistu sveta.
Po završetku igračke karijere uspešno je radio kao trener u Partizanu, Pro Reku, Novom Beogradu i grčkom Vuljagmeniju. Bio je član stručnog štaba reprezentacije Srbije kao asistent selektora Dejana Savića u najtrofejnijem periodu, kada su osvojene zlatne medalje na Olimpijskim igrama (2016), Prvenstvu sveta (2015), Prvenstvima Evrope (2014. i 2016), kao i Svetskim ligama (2013, 2014, 2015, 2016).
Pored Vujasinovića, za sada će stručni štab srpske reprezentacije činiti: treneri – Miloš Korolija, Sergej Šveljo, lekari – Đorđe Ivančević, Goran Lončar, fizioterapeut – Dragan Parandilović.
Prvo okupljanje srpskog nacionalnog tima održaće se 16. juna u Beogradu, kada će i zvanično početi pripreme za Mediteranske igre koje će se održati krajem avgusta u Italiji.
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