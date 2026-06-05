Svet

RUSI IZVELI NAPAD NA HERSON: Objavljeni snimci udara na vozilo hitne pomoći i kuće (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

В.Н.

05. 06. 2026. u 08:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U RUSKOM napadu dronom na Korabeljski okrug Hersona u ranim jutarnjim satima u petak poginuo je 75-godišnji muškarac, saopštili su regionalni zvaničnici.

РУСИ ИЗВЕЛИ НАПАД НА ХЕРСОН: Објављени снимци удара на возило хитне помоћи и куће (УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/Nimfa Začotnaя @ZthmZxuKL8gUDbT

Ranije tokom dana, u ruskim napadima u gradu povređeni su dvanaestogodišnji dečak i troje medicinskih radnika. Sedamdesetpetogodišnji civil stradao je u Hersonunakon što su ruske snage dronom napale Korabeljski okrug grada, saopštile su regionalne vlasti.

Žrtva je bio stariji muškarac koji je zadobio smrtonosne povrede u, kako su zvaničnici naveli, još jednom napadu na civilno područje ovog grada na jugu Ukrajine.

- Ruski teroristi ubili su još jednog stanovnika Hersona - izjavio je šef Hersonske regionalne vojne administracije Oleksandr Prokudin.

- Pre oko sat vremena, usled neprijateljskog napada dronom na Korabeljski okrug grada, 75-godišnji muškarac zadobio je povrede nespojive sa životom.

Grad pod svakodnevnim napadima

Herson, koji su ukrajinske snage oslobodile u novembru 2022. godine, i dalje je gotovo neprestano izložen ruskoj vatri sa okupirane istočne obale reke Dnjepar.

Ruske trupe više puta su gađale stambene četvrti, puteve, javni prevoz, medicinska vozila i civile koji se kreću kroz grad. Lokalne vlasti redovno prijavljuju žrtve artiljerijskih napada, vazdušnih bombi i FPV dronova.

Raniji napadi na grad

Smrtonosni napad usledio je nakon nekoliko ruskih udara na Herson ranije u četvrtak. Ujutru su ruske snage dronom napale isti Korabeljski okrug, pogodile stambenu zgradu i povredile dvanaestogodišnjeg dečaka.

Kasnije tokom dana, ruske trupe pogodile su vozilo hitne pomoći u krugu bolnice u Dnjiprovskom okrugu grada, pri čemu su povređena tri medicinska radnika.

Ovi napadi dodatno povećavaju broj civilnih žrtava u Hersonu, gde su svakodnevni ruski udari pretvorili obične ulice, dvorišta i domove u mete na prvoj liniji fronta.

(Kyiv Post)

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GRENLAND JE ZA SADA DEO DANSKE... Nove zapaljive poruke iz Vašingtona - kreće nova američka ofanziva na najveće ostrvo sveta?
Svet

0 0

"GRENLAND JE ZA SADA DEO DANSKE..." Nove zapaljive poruke iz Vašingtona - kreće nova američka ofanziva na najveće ostrvo sveta?

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je kako je Grenland „za sada“ deo Danske, signalizirajući time da je Vašington i dalje duboko angažovan u pregovorima o budućoj ulozi tog arktičkog ostrva u zapadnoj bezbednosti. Rubio je to rekao tokom svedočenja pred Odborom za spoljne poslove Predstavničkog doma, piše Politiko.

04. 06. 2026. u 16:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ATOMSKI RAT MOGUĆ 2036.: Analiza o osnovnim opasnostima za Rusiju u drugoj četvrtini 21. veka, pa sve do 2050. godine
Svet

0 0

ATOMSKI RAT MOGUĆ 2036.: Analiza o osnovnim opasnostima za Rusiju u drugoj četvrtini 21. veka, pa sve do 2050. godine

RUSIJA bi mogla da upotrebi atomsko oružje 2036. godine ako se ne promeni državna politika i ne krene vlastitim putem razvoja. Mora se vratiti državno planiranje razvoja, što je postojalo u SSSR. Potrebna je i "devesternizacija", odnosno prestanak slepog kopiranja zapadnog modela, kao i sopstveni model kompjuterzacije i nacionalizacija elite.

05. 06. 2026. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
EPSKI DEBAKL! Arina Sabalenka izbačena sa Rolan Garosa

EPSKI DEBAKL! Arina Sabalenka izbačena sa Rolan Garosa