RUSI IZVELI NAPAD NA HERSON: Objavljeni snimci udara na vozilo hitne pomoći i kuće (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

U RUSKOM napadu dronom na Korabeljski okrug Hersona u ranim jutarnjim satima u petak poginuo je 75-godišnji muškarac, saopštili su regionalni zvaničnici.

Foto: Printskrin Iks/Nimfa Začotnaя @ZthmZxuKL8gUDbT

Ranije tokom dana, u ruskim napadima u gradu povređeni su dvanaestogodišnji dečak i troje medicinskih radnika. Sedamdesetpetogodišnji civil stradao je u Hersonunakon što su ruske snage dronom napale Korabeljski okrug grada, saopštile su regionalne vlasti.

Žrtva je bio stariji muškarac koji je zadobio smrtonosne povrede u, kako su zvaničnici naveli, još jednom napadu na civilno područje ovog grada na jugu Ukrajine.

- Ruski teroristi ubili su još jednog stanovnika Hersona - izjavio je šef Hersonske regionalne vojne administracije Oleksandr Prokudin.

- Pre oko sat vremena, usled neprijateljskog napada dronom na Korabeljski okrug grada, 75-godišnji muškarac zadobio je povrede nespojive sa životom.

Grad pod svakodnevnim napadima

Herson, koji su ukrajinske snage oslobodile u novembru 2022. godine, i dalje je gotovo neprestano izložen ruskoj vatri sa okupirane istočne obale reke Dnjepar.

Ruske trupe više puta su gađale stambene četvrti, puteve, javni prevoz, medicinska vozila i civile koji se kreću kroz grad. Lokalne vlasti redovno prijavljuju žrtve artiljerijskih napada, vazdušnih bombi i FPV dronova.

"Russian Drone Strike Kills 75-Year-Old Civilian in Kherson" - Kyiv Post #SmartNews https://t.co/C1npo4P8yD — Pagegirl4 (@hhzqfckdgh_page) June 5, 2026

Raniji napadi na grad

Smrtonosni napad usledio je nakon nekoliko ruskih udara na Herson ranije u četvrtak. Ujutru su ruske snage dronom napale isti Korabeljski okrug, pogodile stambenu zgradu i povredile dvanaestogodišnjeg dečaka.

Kasnije tokom dana, ruske trupe pogodile su vozilo hitne pomoći u krugu bolnice u Dnjiprovskom okrugu grada, pri čemu su povređena tri medicinska radnika.

An ambulance came to save lives.

Russia hit it too.

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On June 4, a Russian drone struck an emergency medical vehicle on hospital grounds in Kherson’s Dniprovskyi district. Three medical workers were injured. The ambulance was damaged.

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This is Kherson now: not only homes and… pic.twitter.com/UncxuHsNjH — Meanwhile in Ukraine (@MeanwhileInUA) June 5, 2026

Ovi napadi dodatno povećavaju broj civilnih žrtava u Hersonu, gde su svakodnevni ruski udari pretvorili obične ulice, dvorišta i domove u mete na prvoj liniji fronta.

(Kyiv Post)

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