"AKO SE DESI, JA BIH POKAZAO POŠTOVANJE" Tramp: Nije nam potreban sporazum sa Iranom da bismo dobili obogaćeni uranijum
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da Vašingtonu nije potreban sporazum sa Iranom da bi dobio obogaćeni uranijum iz te zemlje.
“Mogli bismo da ga dobijemo odmah. Ne mislim da bi mogli da nas zaustave kada bismo mi želeli da ga dobijemo, ali nema razloga za to. Uranijum je zakopan“, rekao je on novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi Rojters.
Tramp je takođe kazao da ne želi da se sastane sa iranskim vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem, ali da je, ako Vašington i Teheran postignu dogovor, moguće da će se sa njim sastati.
“Ako se to desi, ja bih pokazao poštovanje”, poručio je američki predsednik.
Tramp je ranije izjavio da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal.
(Tanjug)
Preporučujemo
TRAMP O PREGOVORIMA U UKRAJINI: Bilo bi sjajno kada bi se Zelenski i Putin sastali
04. 06. 2026. u 23:33
IRANSKI ZVANIČNIK: Naplaćivaćemo prolaz kroz Ormuz
04. 06. 2026. u 21:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
EPSKI DEBAKL! Arina Sabalenka izbačena sa Rolan Garosa
NAJBOLjA teniserka planete Arina Sabalenka neće se takmičiti u završnici Rolan Garosa.
03. 06. 2026. u 15:48
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)