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"AKO SE DESI, JA BIH POKAZAO POŠTOVANJE" Tramp: Nije nam potreban sporazum sa Iranom da bismo dobili obogaćeni uranijum

В.Н.

05. 06. 2026. u 07:20

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da Vašingtonu nije potreban sporazum sa Iranom da bi dobio obogaćeni uranijum iz te zemlje.

АКО СЕ ДЕСИ, ЈА БИХ ПОКАЗАО ПОШТОВАЊЕ Трамп: Није нам потребан споразум са Ираном да бисмо добили обогаћени уранијум

Foto: JHG/Alamy/Mohd Izzuan Roslan/Alamy/Profimedia, Depositphotos/mbangemann

“Mogli bismo da ga dobijemo odmah. Ne mislim da bi mogli da nas zaustave kada bismo mi želeli da ga dobijemo, ali nema razloga za to. Uranijum je zakopan“, rekao je on novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi Rojters.

Tramp je takođe kazao da ne želi da se sastane sa iranskim vrhovnim vođom  Modžtabom Hamneijem, ali da je, ako Vašington i Teheran postignu dogovor, moguće da će se sa njim sastati.

“Ako se to desi, ja bih pokazao poštovanje”, poručio je američki predsednik.

Tramp je ranije izjavio da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal.
 

(Tanjug)

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