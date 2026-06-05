Društvo

ISKORISTITE PRE PODNE, STIŽE VREMENSKI ROLERKOSTER: U petak 5. juna, prvo prženje na 30 stepeni, a onda ŠOK PREOKRET!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 06. 2026. u 00:00

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REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

ИСКОРИСТИТЕ ПРЕ ПОДНЕ, СТИЖЕ ВРЕМЕНСКИ РОЛЕРКОСТЕР: У петак 5. јуна, прво пржење на 30 степени, а онда ШОК ПРЕОКРЕТ!

Foto: AI/Grok

VREME U SRBIJI

Pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje sa severozapada, uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviće kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, jugoistočni, krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Temperature u rasponu od 11 do 30 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti u poslepodnevnim satima, ali će se zadržati suvo vreme.

Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće do 29 stepeni, a u toku noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Do naredne srede biće promenljivo i toplo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i maksimalnom temperaturom od 24 do 30 stepeni, a od srede očekuje se pad temperature, kiša i pljuskovi.

(sputnikportal.rs)

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