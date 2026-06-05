ISKORISTITE PRE PODNE, STIŽE VREMENSKI ROLERKOSTER: U petak 5. juna, prvo prženje na 30 stepeni, a onda ŠOK PREOKRET!
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje sa severozapada, uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviće kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom.
Vetar slab i umeren, jugoistočni, krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Temperature u rasponu od 11 do 30 stepeni.
VREME U BEOGRADU
Pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti u poslepodnevnim satima, ali će se zadržati suvo vreme.
Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće do 29 stepeni, a u toku noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Do naredne srede biće promenljivo i toplo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i maksimalnom temperaturom od 24 do 30 stepeni, a od srede očekuje se pad temperature, kiša i pljuskovi.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - DEČAK (14) NESTAO DOK SE KUPAO U DRINI: Sve hitne službe na nogama
Preporučujemo
SPREMITE SE ZA PLjUSKOVE I GRMLjAVINU: Meteorolog Čubrilo otkrio kada počinje novo nevreme
04. 06. 2026. u 16:25 >> 16:27
SPREMITE SE ZA TEMPERATURNI ŠOK: Sutra nas očekuje nagla promena vremena
04. 06. 2026. u 13:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
EPSKI DEBAKL! Arina Sabalenka izbačena sa Rolan Garosa
NAJBOLjA teniserka planete Arina Sabalenka neće se takmičiti u završnici Rolan Garosa.
03. 06. 2026. u 15:48
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)