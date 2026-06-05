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ATOMSKI RAT MOGUĆ 2036.: Analiza o osnovnim opasnostima za Rusiju u drugoj četvrtini 21. veka, pa sve do 2050. godine

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RUSIJA bi mogla da upotrebi atomsko oružje 2036. godine ako se ne promeni državna politika i ne krene vlastitim putem razvoja. Mora se vratiti državno planiranje razvoja, što je postojalo u SSSR. Potrebna je i "devesternizacija", odnosno prestanak slepog kopiranja zapadnog modela, kao i sopstveni model kompjuterzacije i nacionalizacija elite.

АТОМСКИ РАТ МОГУЋ 2036.: Анализа о основним опасностима за Русију у другој четвртини 21. века, па све до 2050. године

Foto: AP

To su poruke analize "Osnovne opasnosti za Rusiju u drugoj četvrtini 21. veka" koju su sačinili ruski filozof Aleksandar Dugin, direktor Više političke škole "Ivana Iljina", i milijarder Konstantin Malofejev, biznismen i vlasnik TV kanala i sajta "Carigrad".

Analiza je i tema rasprave na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Analizirano je 15 opasnosti u geopolitici, ideologiji, demografiji, a Dugin napominje da se o analizi raspravlja u predsedničkoj akademiji, kao i u akademiji Generalštaba.

Autori su izneli prognozu razvoja do 2036. i kasnije do 2050. godine. Malofejev ističe da će 2036. porasti opasnosti i podseća da sadašnji predsednik Vladimir Putin neće moći da se kandiduje za funkciju predsednika Rusije.

Među lošim scenarijima autori vide ulazak Ukrajine u NATO, eventualni poraz Rusije u Specijalnoj vojnoj operaciji i pojavljivanje novih sukoba na postsovjetskom prostoru. U dobrom scenariju do 2036. vide pobedu RF u Specijalnoj vojnoj operaciji, kao i pripajanje Rusiji Kijeva, Odese i Harkova. Za Ruse je dobar scenario i raspad EU, kao i kriza američkog monopola.

Hokej probija led sa SAD

PREDSTAVNCI Amerike, prvi put u poslednjih osam godina, učestvuju na Sanktpeterburškom međunarodnom ekonomskom forumu (SPIEF) i zalažu se za zbližavanje s Moskvom. - Trenutno, između Rusije i SAD postoji ogromna santa leda. Već četiri godine aktivno radim na prevazilaženju toga kako bi taj led počeo da se otapa - izjavio je šef Američke privredne komore u Rusiji Robert Ejdži na sesiji "Rusija-SAD: Dijalog kultura". Dodao je da malo šta može bolje doprineti tome od kulture. - Vidimo samocenzuru i sankcije protiv sebe samih. Možemo lako da se rešimo ovih sankcija u oblasti kulture - naveo je i najavio hokejašku utakmicu ruskih i američkih igrača 1. jula u Moskvi.

Što se tiče rata u Ukrajini, Dugin smatra da bi bilo vrlo opasno da se zamrzne konflikt, jer bi ostala opasnost od svetskog rata. Autori vide i tri dobra scenarija - stvaranje tampon države, potpuna kontrola Moskve i pripajanje Ruskoj Federaciji ili stavaranje istočne slovenske države. Ako se ispuni taj, za Rusiju dobar, scenario, ona bi 2050. godine obezbedila liderstvo u svetskoj bezbednosti, a imperijalistički planovi Zapada bi se raspali.

Foto: AP

- Uvođenjem u državne organe učesnika Specijalne vojne operacije rade se prvi koraci devesternizacije i nacionalizacije elite, ali je to dosta sporo. Državnog planiranja uopšte nema i to je loše. Imamo podršku porodice, ali nema još kulta porodice. Umesto da se harmonično razvijaju gradovi prave se veliki megapolisi - kaže Dugin za koga je najveća opasnost RF tehnološko zaostajanje.

Duginova prognoza je da se 2050. može stvoriti američko-kineska hegemonija. Moguća je i varijanta da se NATO raspadne, a da se Rusija bori za suverenitet. Jedna od varijanti je i da Kina osvoji sever Amerike i uzme od Rusije Bajkal, a autori kažu da će analiza biti mnogo detaljnija krajem leta.

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