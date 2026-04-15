"Situacija ne može biti gora": Zelenski kuka da mu je Tramp potrošio svu municiju za odbranu
UKRAJINSKA zaliha protivvazdušnih raketa „Patriot“ proizvedenih u SAD suočava se sa kritičnom nestašicom, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u intervjuu za nemački ZDF objavljenom 14. aprila.
- Situacija je u takvom deficitu da ne može biti gore - rekao je Zelenski, dodajući da rat na Bliskom istoku negativno utiče na Ukrajinu i smanjuje njene šanse za dobijanje vojne pomoći.
Sa prekidom američke pomoći Ukrajini pod predsednikom Donaldom Trampom, rakete "Patriot" postale su posebna tačka spoticanja. Proizvedene samo u SAD, uprkos novoj proizvodnji u razvoju u Nemačkoj, rakete PAC-3 ostaju daleko najbolja odbrana koju Ukrajina ima od ruskih balističkih raketa, koje često napadaju.
Prema rečima Zelenskog, Ukrajina je poslednjih dana obezbedila dodatne doprinose Nemačke i Norveške programu Liste prioritetnih zahteva Ukrajine (PURL) i postigla sporazume sa Berlinom o isporuci raketa PAC-2 za snage protivvazdušne odbrane, kao i dodatnih lansirnih sistema za sisteme IRIS-T.
- Primamo PVO sisteme sporije nego što je moguće, ali ih primamo - dodao je predsednik.
Potpredsednik SAD Dž. D. Vens nazvao je prekid američke pomoći Ukrajini „jednom od stvari na koje sam najponosniji što smo uradili u ovoj administraciji“ na događaju 14. aprila u državi Džordžiji.
Ipak, Zelenski je oklevao da osudi trenutni stav Amerike:
- Imam osećaj kao da je (Tramp) od početka rekao da će ostati u sredini. To pokazuje da nije ni na mojoj ni na ruskoj strani - rekao je Zelenski. - Ako SAD ne vrše pritisak na Rusiju, onda se više neće plašiti.
Zelenski je krajem marta rekao da bi Ukrajina mogla da pomogne u otvaranju Ormuskog moreuza kao deo pregovora o prodaji oružja sa zemljama Zaliva usred američko-izraelskog rata sa Iranom.
Primenljivost iskustva Ukrajine sa crnomorskim koridorom na Ormuski moreuz je upitna, ali je ponovio predlog u nedavnom intervjuu.
- Ormuski moreuz je zatvoren i želimo da ga deblokiramo. Već imamo iskustva u Crnom moru - rekao je Zelenski, dodajući da Amerika nas još nije pitala.
- Od pada američkog finansiranja, Nemačka se pojavila kao najveći strateški partner Ukrajine u Evropi - rekao je Zelenski.
Intervju je usledio neposredno nakon strateškog partnerstva potpisanog istog dana, zajedno sa nizom sporazuma o koprodukciji sa ukrajinskim odbrambenim firmama na nemačkoj teritoriji.
(The Kyiv Independent)
BONUS VIDEO:
AUSTRALIJSKA VOJNA VEŽBA: Preko 140 aviona učestvuje
Komentari (0)