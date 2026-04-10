Svet

STRAH U JAPANU RASTE: Strepe od planova Kim DŽong Una

Танјуг

10. 04. 2026. u 10:46

JAPANSKI ministar odbrane Šindžiro Koizumi upozorio je danas da ubrzani razvoj nuklearnog i raketnog oružja Severne Koreje predstavlja sve ozbiljniju i hitniju pretnju bezbednosti Japana i međunarodne zajednice.

Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Njegova izjava je usledila nakon što je Pjongjang saopštio da je testirao više sistema naoružanja tokom tri dana, uključujući balističku raketu sa kasetnom bojevom glavom, preneo je Kjodo.

Prema navodima južnokorejske vojske, Severna Koreja je nedavno ispalila nekoliko balističkih raketa prema Japanskom moru, što je dodatno pojačalo zabrinutost u regionu.

Koizumi je naglasio da će Japan nastaviti blisku saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, Južnom Korejom i međunarodnim partnerima radi sprovođenja rezolucija UN koje ograničavaju severnokorejski raketni program.

Takođe je odbio da komentariše diplomatski protest Rusije zbog japanskih privatnih investicija u ukrajinski sektor dronova, navodeći osetljivost teme i proceduru nabavki u odbrambenom sektoru.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Svet

0 1

U Mađarskoj se u nedelju održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

10. 04. 2026. u 23:52

Politika
Tenis
Fudbal
