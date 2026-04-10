STRAH U JAPANU RASTE: Strepe od planova Kim DŽong Una
JAPANSKI ministar odbrane Šindžiro Koizumi upozorio je danas da ubrzani razvoj nuklearnog i raketnog oružja Severne Koreje predstavlja sve ozbiljniju i hitniju pretnju bezbednosti Japana i međunarodne zajednice.
Njegova izjava je usledila nakon što je Pjongjang saopštio da je testirao više sistema naoružanja tokom tri dana, uključujući balističku raketu sa kasetnom bojevom glavom, preneo je Kjodo.
Prema navodima južnokorejske vojske, Severna Koreja je nedavno ispalila nekoliko balističkih raketa prema Japanskom moru, što je dodatno pojačalo zabrinutost u regionu.
Koizumi je naglasio da će Japan nastaviti blisku saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, Južnom Korejom i međunarodnim partnerima radi sprovođenja rezolucija UN koje ograničavaju severnokorejski raketni program.
Takođe je odbio da komentariše diplomatski protest Rusije zbog japanskih privatnih investicija u ukrajinski sektor dronova, navodeći osetljivost teme i proceduru nabavki u odbrambenom sektoru.
BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
Komentari (0)