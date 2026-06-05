DEJAN DAMJANOVIĆ: Asanu sada neće biti slatko
* Tipuje drugu ligu Južne Koreje
MOJ TIP
BUSAN – ASAN 1
Daegu – Pađu 1
Seongnam – Gimhe 1X
GEONGVAN – JONDžIN 1&2-3
Hvasong – Suvon B. GG&3+
Čonan S. - FK Suvon X2
FK Gimpo – Ćonam 1
Seul Iland – Čongžu 1
Ko je ko u prvenstvu, lider Busan je pokazao konkurentima. Klasa je za sve rivale, pa i za Asan, koji se prošle sezone u poslednjem kolu na ovom gostovanju zasladio bodovima (3:0). Sada je kec na Busan fiks.
Geongnam, predvođen Bi Sung Džijom, mojim bivšim saigračem i jedno kratko vreme i trenerom, rivale kao što je prosečni Jondžin realno bi bilo da „počasti“ sa dva ili tri gola razlike.
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