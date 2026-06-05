DEJAN DAMJANOVIĆ: Asanu sada neće biti slatko

* Tipuje drugu ligu Južne Koreje

Sportfoto Zink / Wolfgang Zink / imago sportfotodienst / Profimedia

MOJ TIP

BUSAN – ASAN 1

Daegu – Pađu 1

Seongnam – Gimhe 1X

GEONGVAN – JONDžIN 1&2-3

Hvasong – Suvon B. GG&3+

Čonan S. - FK Suvon X2

FK Gimpo – Ćonam 1

Seul Iland – Čongžu 1

Ko je ko u prvenstvu, lider Busan je pokazao konkurentima. Klasa je za sve rivale, pa i za Asan, koji se prošle sezone u poslednjem kolu na ovom gostovanju zasladio bodovima (3:0). Sada je kec na Busan fiks.

Geongnam, predvođen Bi Sung Džijom, mojim bivšim saigračem i jedno kratko vreme i trenerom, rivale kao što je prosečni Jondžin realno bi bilo da „počasti“ sa dva ili tri gola razlike.