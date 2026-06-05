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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

В.М.

05. 06. 2026. u 07:20

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог петка

Wang Xi / Xinhua News / Profimedia

AUSTRALIJA SEVER NSV PREMIJER LIGA

12.00 Kuks hil junajted - Belmon svonsi junajted 2 (sa 2.25 na 2.05)

JUŽNA KOREJA K LIGA 2

12.30 Busan I park - Čungnam Asan UG 0-2 (sa 1.85 na 1.75)

PRIJATELjSKI MEČEVI

13.30 Singapur - Kina UG 0-2 (sa 2.20 na 1.95)

15.00 Indonezija - Oman UG 0-2 (sa 1.75 na 1.62)

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