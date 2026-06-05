KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
AUSTRALIJA SEVER NSV PREMIJER LIGA
12.00 Kuks hil junajted - Belmon svonsi junajted 2 (sa 2.25 na 2.05)
JUŽNA KOREJA K LIGA 2
12.30 Busan I park - Čungnam Asan UG 0-2 (sa 1.85 na 1.75)
PRIJATELjSKI MEČEVI
13.30 Singapur - Kina UG 0-2 (sa 2.20 na 1.95)
15.00 Indonezija - Oman UG 0-2 (sa 1.75 na 1.62)
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