BEOGRAD, PA SARAJEVO! Poznato kada će se održati komemoracija i sahrana Edinu Avdiću

Tužne vesti su pogodile čitavu Srbiju, čitav region. Čuveni košarkaški komentator i novinar Edin Avdić umro je u 47. godini.

FOTO: Printskrin/YouTube/X&Os CHAT

Kako su objavili mediji, on je preminuo od posledica iznenadnih srčanih problema, dok je pronađen u svom stanu u Beogradu.

Edin Avdić je neko ko je od 2009. godine bio na Areni sport, dok je pre toga prenosio i NBA utakmice na OBN televiziji. Svojim komentatorskim veštinama očarao je dosta velik broj košarkaških fanatika, dok su ga neki prenosi poslali u legendu.

Najviše se pamti onaj sa Eurobasketa iz 2013. godine, kad je prenosio Bosnu i Hercegovinu protiv Litvanije, a mnogi su se od njega i oprostili. Bilo je tu bivših košarkaša, kao i sadašnjih, ali i mnogih uticajnih ličnosti iz raznih sfera.

Prerano je Edin napustio ovaj svet, dok je sada poznato i kada će biti održana komemoracija. O tome se oglasila stranica njegovog podkasta "X&O".

– Obaveštavamo porodicu, prijatelje i sve koji su poznavali i voleli Edina Avdića da će se komemoracija održati u subotu, 06.06.2026. u 13:00 časova u hotelu Crowne Plaza, sala EXHIBITION, u Beogradu. Komemoracija i ispraćaj u Sarajevu biće održani u ponedeljak – stoji u objavi.

Obaveštavamo porodicu, prijatelje i sve koji su poznavali i voleli Edina Avdića da će se komemoracija održati u subotu, 06.06.2026. u 13:00 časova u hotelu Crowne Plaza, sala EXHIBITION, u Beogradu.



Komemoracija i ispraćaj u Sarajevu biće održani u ponedeljak. pic.twitter.com/JgtpUdiApy — X&O's Chat (@XOsChat) June 4, 2026