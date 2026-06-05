MEKANE KIFLICE SA SIROM: Gotove za tren!

Donosimo vam jednostavan recept za kiflice sa sirom koje uspevaju svaki put. Uz nekoliko osnovnih sastojaka i malo truda, na vašoj trpezi naći će se toplo, domaće pecivo kome niko neće odoleti.

FOTO: Novosti

Sastojci za testo:

200 ml jogurta

200 ml mleka

100 ml ulja

1 kašičica soli

1 kašika šećera

1 prašak za pecivo

1 kašičica kvasca

oko 600 gr brašna

Za fil:

feta sir po ukusu

Za premaz:

1 žumance

susam za posipanje

Priprema:

U većoj posudi pomešajte jogurt, mleko, ulje, so, šećer, prašak za pecivo i kvasac. Postepeno dodajte brašno i umesite mekano, glatko testo.

Testo podelite na četiri jednaka dela. Svaki deo razvucite u krug i isecite na trouglove. Na širi deo svakog trougla stavite malo feta sira, pa uvijte u oblik kiflice.

Kiflice ređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih umućenim žumancetom i pospite susamom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju.

Prijatno!