MEKANE KIFLICE SA SIROM: Gotove za tren!
Donosimo vam jednostavan recept za kiflice sa sirom koje uspevaju svaki put. Uz nekoliko osnovnih sastojaka i malo truda, na vašoj trpezi naći će se toplo, domaće pecivo kome niko neće odoleti.
Sastojci za testo:
- 200 ml jogurta
- 200 ml mleka
- 100 ml ulja
- 1 kašičica soli
- 1 kašika šećera
- 1 prašak za pecivo
- 1 kašičica kvasca
- oko 600 gr brašna
Za fil:
- feta sir po ukusu
Za premaz:
- 1 žumance
- susam za posipanje
Priprema:
U većoj posudi pomešajte jogurt, mleko, ulje, so, šećer, prašak za pecivo i kvasac. Postepeno dodajte brašno i umesite mekano, glatko testo.
Testo podelite na četiri jednaka dela. Svaki deo razvucite u krug i isecite na trouglove. Na širi deo svakog trougla stavite malo feta sira, pa uvijte u oblik kiflice.
Kiflice ređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih umućenim žumancetom i pospite susamom.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju.
Prijatno!
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