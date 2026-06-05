Peciva i pite

MEKANE KIFLICE SA SIROM: Gotove za tren!

Milena Tomasevic

05. 06. 2026. u 07:00

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Donosimo vam jednostavan recept za kiflice sa sirom koje uspevaju svaki put. Uz nekoliko osnovnih sastojaka i malo truda, na vašoj trpezi naći će se toplo, domaće pecivo kome niko neće odoleti.

МЕКАНЕ КИФЛИЦЕ СА СИРОМ: Готове за трен!

FOTO: Novosti

Sastojci za testo:

  • 200 ml jogurta
  • 200 ml mleka
  • 100 ml ulja
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašika šećera
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 kašičica kvasca
  • oko 600 gr brašna

Za fil:

  • feta sir po ukusu

Za premaz:

  • 1 žumance
  • susam za posipanje

Priprema:

U većoj posudi pomešajte jogurt, mleko, ulje, so, šećer, prašak za pecivo i kvasac. Postepeno dodajte brašno i umesite mekano, glatko testo.

Testo podelite na četiri jednaka dela. Svaki deo razvucite u krug i isecite na trouglove. Na širi deo svakog trougla stavite malo feta sira, pa uvijte u oblik kiflice.

Kiflice ređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih umućenim žumancetom i pospite susamom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju.

Prijatno!

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