Politika

SRAMOTI NEMA KRAJA: Osvanuo transparent i u Cetinju, jezive poruke na račun predsednika Vučića (FOTO)

В.Н.
V.N.

04. 06. 2026. u 13:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRIZORI iz Crne Gore na dan kada predsednik Srbije, Aleksandar Vučić treba da dođe u Tivat na Samit EU, nisu ni malo prijateljski.

СРАМОТИ НЕМА КРАЈА: Освануо транспарент и у Цетињу, језиве поруке на рачун председника Вучића (ФОТО)

Foto: Printskrin

Nakon što je u Kotoru osvanuo sraman transparent sa uvredljivom porukom predsedniku Vučiću, pojavile su se i fotografije sa natpisima i na ulazu u Cetinje.

Foto: Printskrin

Podsećamo, sve ovo dešava se nakon što su juče crnogorske vlasti proterale 87 srpskih državljana jer su samo doputovali u Crnu Goru, a predsednik Vučić dobio preporuku od BIA-e da ne putuje u Crnu Goru.

- Dobio sam pismeno od BIA-e, pročitao i nisam o tome pričao sa gospodinom Koštom. Idem tamo, jer je veoma važno da predtavim Srbiju, znači sve normlano. O svemu drugom ću da pričam u Crnoj Gori, ne ovde, nego dole da u licem kažem sve što imam. Oko raznih igara gde je Srbija predstavljena kao "mala Rusija" a oni kao mučene Baltičke zemlje, otprlike uvek ugroženi od nas i tako dalje. O tome ću da govorim, ali u Crnoj Gori. Ja se ne plašim da kažem istinu i o tome ću dole da govorim - kazao je Vučić.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVI ŽELE BLIŽE ODNOSE SA SRBIJOM ZBOG VUČIĆA: Analitičari o suverenoj politici, međunarodnom ugledu i očuvanju tradicionalnih vrednosti
Politika

0 1

SVI ŽELE BLIŽE ODNOSE SA SRBIJOM ZBOG VUČIĆA: Analitičari o suverenoj politici, međunarodnom ugledu i očuvanju tradicionalnih vrednosti

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, prema ocenama analitičara, vodi spoljnu politiku koja nastoji da očuva ravnotežu u odnosima s velikim silama. Takav pristup Srbiji obezbeđuje odličnu poziciju u složenim međunarodnim okolnostima. Istovremeno, naši sagovornici ističu značaj unutrašnje stabilnosti i oslonca na tradicionalne društvene vrednosti.

04. 06. 2026. u 14:38

Politika
Tenis
Fudbal
GOTOVO JE! Dušan Vlahović više nije igrač Juventusa

GOTOVO JE! Dušan Vlahović više nije igrač Juventusa