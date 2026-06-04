SRAMOTI NEMA KRAJA: Osvanuo transparent i u Cetinju, jezive poruke na račun predsednika Vučića (FOTO)

PRIZORI iz Crne Gore na dan kada predsednik Srbije, Aleksandar Vučić treba da dođe u Tivat na Samit EU, nisu ni malo prijateljski.

Foto: Printskrin

Nakon što je u Kotoru osvanuo sraman transparent sa uvredljivom porukom predsedniku Vučiću, pojavile su se i fotografije sa natpisima i na ulazu u Cetinje.

Foto: Printskrin

Podsećamo, sve ovo dešava se nakon što su juče crnogorske vlasti proterale 87 srpskih državljana jer su samo doputovali u Crnu Goru, a predsednik Vučić dobio preporuku od BIA-e da ne putuje u Crnu Goru.

- Dobio sam pismeno od BIA-e, pročitao i nisam o tome pričao sa gospodinom Koštom. Idem tamo, jer je veoma važno da predtavim Srbiju, znači sve normlano. O svemu drugom ću da pričam u Crnoj Gori, ne ovde, nego dole da u licem kažem sve što imam. Oko raznih igara gde je Srbija predstavljena kao "mala Rusija" a oni kao mučene Baltičke zemlje, otprlike uvek ugroženi od nas i tako dalje. O tome ću da govorim, ali u Crnoj Gori. Ja se ne plašim da kažem istinu i o tome ću dole da govorim - kazao je Vučić.

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