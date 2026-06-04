KAO PO KOMANDI: Potpuna dehumanizacija Vučića na svim crnogorskim portalima i nalozima (FOTO)
TRENUTNO vlada potpuna dehumanizacija predsednika Aleksandra Vučića na svim crnogorskim portalima i nalozima.
Sve se radi kao po komandi.
Među jezivim objavama našao se i tekst na portalu aktuelno.me, pod naslovom "UPOZORENjE: Psihotični, kriminogeni autokrata dolazi u Crnu Goru, građanima se savetuje oprez".
Predsednik Vučić rekao je ranije danas da je dao reč predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti da će ići na samit EU -Zapadni Balkan u Tivtu i da se ne plaši da ode.
Vučić je na zajednickoj konferenciji za novinare sa Koštom na pitanje novinara o njegovoj bezbednosti u Tivtu i da je Ministrstvo spoljnih poslova Crne Gore navelo da će uraditi sve da svi gosti budu bezbedani tokom samita, rekao da ga ne zanima šta je ministarstvo reklo i da je dao reč Ursuli fon der Lajen i Antoniju Košti da će doći.
- Govoriću o tome mnogo više u Crnoj Gori nego ovde. Da se Zvicer krije u Crnoj Gori, to svi znaju i nikakva posebna tajna nije. Ali ne vidim nikakav problem, ja sam dao reč, za mene je moja reč najvažnija, dao sam reč i Ursuli fon der Lajen i Antoniju Košti da ću doći - rekao je on.
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