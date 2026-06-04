Politika

KAO PO KOMANDI: Potpuna dehumanizacija Vučića na svim crnogorskim portalima i nalozima (FOTO)

В. Н.

04. 06. 2026. u 13:55

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TRENUTNO vlada potpuna dehumanizacija predsednika Aleksandra Vučića na svim crnogorskim portalima i nalozima.

КАО ПО КОМАНДИ: Потпуна дехуманизација Вучића на свим црногорским порталима и налозима (ФОТО)

Foto: Novosti

Sve se radi kao po komandi.

Među jezivim objavama našao se i tekst na portalu aktuelno.me, pod naslovom "UPOZORENjE: Psihotični, kriminogeni autokrata dolazi u Crnu Goru, građanima se savetuje oprez".

Predsednik Vučić rekao je ranije danas da je dao reč predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti da će ići na samit EU -Zapadni Balkan u Tivtu i da se ne plaši da ode. 

Vučić je na zajednickoj konferenciji za novinare sa Koštom na pitanje novinara o njegovoj bezbednosti u Tivtu i da je Ministrstvo spoljnih poslova Crne Gore navelo da će uraditi sve da svi gosti budu bezbedani tokom samita, rekao da ga ne zanima šta je ministarstvo reklo i da je dao reč Ursuli fon der Lajen i Antoniju Košti da će doći.

- Govoriću o tome mnogo više u Crnoj Gori nego ovde. Da se Zvicer krije u Crnoj Gori, to svi znaju i nikakva posebna tajna nije. Ali ne vidim nikakav problem, ja sam dao reč, za mene je moja reč najvažnija, dao sam reč i Ursuli fon der Lajen i Antoniju Košti da ću doći - rekao je on. 
 

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