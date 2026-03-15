HITNO SE OGLASIO TRAMP: "Iran želi dogovor, ali mi još nismo spremni"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je u telefonskom intervjuu za En-Bi-Si Njuz da Iran želi da postigne sporazum, ali da Sjedinjene Američke Države za sada nisu spremne na dogovor.
Tramp je poručio da trenutno nije voljan da pristane na sporazum jer, kako je naveo, uslovi još nisu dovoljno dobri, prenosi Kliks.
Iako nije želeo da precizira kakvi bi ti uslovi bili, Tramp je rekao da bi obaveza Irana da odustane od bilo kakvih nuklearnih ambicija bila deo potencijalnog sporazuma.
U istom intervjuu naveo je i da se nekoliko država obavezalo da pomogne u obezbeđivanju Ormuškog moreuza, ali je odbio da ih imenuje.
Tramp je takođe rekao da su Sjedinjene Američke Države "potpuno uništile" ostrvo Hark, ključno čvorište za izvoz iranske nafte, dodavši da bi ga možda mogli pogoditi još nekoliko puta "samo iz zabave".
