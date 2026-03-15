Svet

HITNO SE OGLASIO TRAMP: "Iran želi dogovor, ali mi još nismo spremni"

В.Н.

15. 03. 2026. u 10:22

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je u telefonskom intervjuu za En-Bi-Si Njuz da Iran želi da postigne sporazum, ali da Sjedinjene Američke Države za sada nisu spremne na dogovor.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИО ТРАМП: Иран жели договор, али ми још нисмо спремни

Foto: AP Photo/Allison Robbert

Tramp je poručio da trenutno nije voljan da pristane na sporazum jer, kako je naveo, uslovi još nisu dovoljno dobri, prenosi Kliks. 

Iako nije želeo da precizira kakvi bi ti uslovi bili, Tramp je rekao da bi obaveza Irana da odustane od bilo kakvih nuklearnih ambicija bila deo potencijalnog sporazuma.

U istom intervjuu naveo je i da se nekoliko država obavezalo da pomogne u obezbeđivanju Ormuškog moreuza, ali je odbio da ih imenuje.

Tramp je takođe rekao da su Sjedinjene Američke Države "potpuno uništile" ostrvo Hark, ključno čvorište za izvoz iranske nafte, dodavši da bi ga možda mogli pogoditi još nekoliko puta "samo iz zabave".

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Fudbal

0 13

TRAMP I AMERI U ŠOKU! Evo šta je Iran zatražio od njih

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... Ali, malo ko je očekivao da će da se desi ovakav iranski odgovor, nakon poslednjeg što je uradio predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp.

14. 03. 2026. u 20:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Svet

0 6

uživoRAT BESNI NA BLISKOM ISTOKU: Iran razorio sve pred sobom u neviđenom raketnom napadu

RAT na Bliskom istoku ušao u 16. dan.Sukob SAD, Izraela i Irana dodatno je eskalirao nakon američkog napada na iransko ostrvo Harg. Teheran je zapretio udarima na američke interese u regionu, uključujući luke i naftna skladišta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i istakao da je Ukrajina postala legitimna meta zbog podrške Izraelu. Ministar spoljnih poslova Irana, Abas Arakči, demantovao je tvrdnje SAD da je novoizabrani vrhovni vođa Modžtaba Hamnei ranjen, naglašavajući da on normalno obavlja dužnosti.

15. 03. 2026. u 07:01 >> 11:54

Svet

0 0

HRVAT NOŽEM NASRNUO NA AVGANISTANCE: Smrt u Lincu

U SUBOTU uveče u centru Linca dogodio se brutalan nožni napad koji je odneo jedan život. 34-godišnji muškarac, poreklom iz Hrvatske, napao je dvojicu prolaznika afganistanskog porekla bez ikakvog očiglednog razloga. Jedan od njih, 26-godišnjak, podlegao je teškim povredama u bolnici, dok je drugi, 24-godišnjak, teško ranjen nožem u vrat i preživeo.

15. 03. 2026. u 10:42

Politika
Tenis
Fudbal
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)