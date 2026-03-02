POGLEDAJTE: Ovo su američki piloti koji su se katapultirali iz aviona u Kuvajtu (FOTO/VIDEO)
NA DRUŠTVENIM mrežama osvnaule su fotografije američkih pilota koji su se katapultirali iz aviona u Kuvajtu.
Fotografije iz Kuvajta prikazuju trojicu različitih američkih pilota koji su se danas katapultirali, što upućuje na to da je bilo uključeno više aviona.
(index.hr)
Sve najnovije vesti sa Bliskog istoka pratite u našem blogu UŽIVO.
