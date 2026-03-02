TENZIJE NA VRHUNCU: Iran prijavio udar na ključno postrojenje, svet čeka odgovor

IRANSKI ogromni nuklearni poligon u Natanzu pogođen je juče tokom vojnih operacija SAD i Izraela protiv Islamske Republike, rekao je danas iranski ambasador pri UN za nuklearnu bezbednost.

Foto: Profimedia

- Juče su ponovo napali iranska mirna, zaštićena nuklearna postrojenja - rekao je Reza Nadžafi novinarima na sastanku upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), koju čine 35 zemalja.

Kada ga je Rojters pitao koja su postrojenja pogođena, odgovorio je: „Natanz“. SAD i Izrael su napali iranska nuklearna postrojenja u junu. SAD zahtevaju da Teheran odustane od obogaćivanja uranijuma na svom tlu, jer to vide kao put ka razvoju iranskog nuklearnog oružja. IAEA već mesecima traži od Irana da je obavesti šta se dogodilo sa iranskim zalihama od 440 kilograma obogaćenog uranijuma nakon izraelsko-američkih napada u junu i da dozvoli nastavak potpunih inspekcija, uključujući i tri ključna postrojenja bombardovana prošlog juna: Natanz, Fordu i Isfana.

IAEA: Nemamo naznaka da je bilo koji objekat pogođen Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) za sada nema naznaka da su američko-izraelski napadi pogodili iranska nuklearna postrojenja, rekao je glavni direktor agencije, Rafael Grosi.

- Nemamo naznaka da je bilo koji nuklearni objekat oštećen ili pogođen - rekao je Grosi u obraćanju Upravnom odboru IAEA, koji se sastoji od 35 zemalja.

Dodao je da se pokušaji uspostavljanja kontakta sa iranskim nuklearnim regulatornim organima nastavljaju, ali bez uspeha. „Napori da se kontaktiraju iranski nuklearni regulatorni organi su u toku, ali do sada nije bilo odgovora. Nadamo se da će ovaj preko potrebni komunikacioni kanal biti ponovo uspostavljen što je pre moguće.

- Otvarajući vanrednu sednicu Upravnog odbora za Iran u sedištu agencije u Beču, Grosi je ocenio da je situacija na Bliskom istoku „veoma zabrinjavajuća“ i pozvao na „ekstremnu uzdržanost“ nakon američko-izraelskih napada na Iran i njegovih uzvratnih raketnih udara. „Ponovo pozivam sve strane da pokažu maksimalnu uzdržanost kako bi se izbegla dalja eskalacija - rekao je Grosi.

