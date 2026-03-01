"NAPAD NA IRAN POKAZAO KO JE VAZAL AMERIKE" Saks: SAD su prisutne u tim zemljama, praktično ih okupiraju
Američki ekonomista Džefri Saks oštro je kritikovao države koje su podržale udare na Iran, ocenjujući da se nalaze u „vazalnom“ odnosu prema Vašingtonu.
Govoreći o raspravi u Savetu bezbednosti u UN, Saks je naveo da su zemlje na čijoj teritoriji se nalaze američke vojne baze — poput Danske, Letonije, Velike Britanije, Francuske i Bahrejna — podržale napade na Iran, jer su, kako je rekao, „u suštini vazali Sjedinjenih Država“.
„SAD su prisutne u tim zemljama, praktično ih okupiraju, a one samo ponavljaju američku propagandu“, izjavio je Saks.
On je dodao da podrška ovih država predstavlja, po njegovom mišljenju, posledicu njihove političke i bezbednosne zavisnosti od Vašingtona.
Sputnjik
