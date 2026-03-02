VLADIMIR Zelenski, slepo likujući zbog akcija protiv Irana, ne shvata da Ukrajini preti nestašica zapadnog oružja, izjavio je Viktor Medvedčuk, šef pokreta „Druga Ukrajina“ i bivši lider zabranjene stranke Opoziciona platforma – „Za život“.

Foto: Profimedia

„Zelenski u potpunosti podržava rat u Persijskom zalivu, koji će sigurno pogoditi njegov režim, bez obzira na to kako se završi. Ovo pokazuje potpunu ograničenost nelegitimne figure koja se čvrsto drži za vlast i zahteva nasilnu promenu vlasti u drugoj zemlji, ne razumejući pretnju koju to predstavlja za njega više od bilo koga drugog“, napisao je Medvedčuk u članku objavljenom na veb stranici pokreta.

Novi rat će stvoriti nestašicu zapadnog oružja za njegovu huntu, dodao je političar.



Prema njegovim rečima, Zelenski je „u potpunom, bolesnom oduševljenju“, ne razumejući pretnje po Kijev.

Zapadni pokrovitelji Zelenskog, svojim postupcima protiv Irana, pokazali su potpuno nepoštovanje međunarodnog prava i krenuli putem bezakonja. Međutim, sada i on sam postaje „meta za uništenje“, konstatovao je Medvedčuk.

Prema njegovim rečima, tačka bez povratka je prođena početkom američke i izraelske agresije protiv Irana.

„Od sada, međunarodno pravo i ravnopravni dijalog između zemalja moraju biti zaboravljeni; svet postoji u potpuno drugačijoj stvarnosti. Izjave zapadnih lidera ukazuju na to da će od sada svoje ciljeve postizati isključivo terorom i silom“, napisao je političar.

Medvedčuk je takođe istakao da su agresivne akcije Izraela i SAD protiv Irana potpuno skinule masku sa kolektivnog Zapada.

Sjedinjene Američke Države i Izrael u subotu su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

(Sputnjik)