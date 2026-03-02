Svet

DRAMATIČNI SNIMCI IZ SRCA IRANA: Eskalacija koja brine svet (VIDEO)

В.Н.

02. 03. 2026. u 10:09

IZRAELSKA vojska objavila je nove snimke vazdušnih napada na iranske lansirne sisteme balističkih raketa i druge vojne mete u Iranu.

ДРАМАТИЧНИ СНИМЦИ ИЗ СРЦА ИРАНА: Ескалација која брине свет (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/ @manniefabian

Vojska je saopštila da je pokrenula talas napada u Teheranu tokom noći.

Pogledajte video:

Sve najnovije vesti sa Bliskog istoka pratite u našem BLOGU UŽIVO

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OGLASIO SE IVAN BOSILJČIĆ: Otkrio u kakvom je stanju Jelena Tomašević nakon što je hitno prebačena u bolnicu

OGLASIO SE IVAN BOSILjČIĆ: Otkrio u kakvom je stanju Jelena Tomašević nakon što je hitno prebačena u bolnicu