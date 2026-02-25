Svet

ŠTA SE DEŠAVA U FEBRUARU? U Evropi izmereno blizu 30 stepeni, ruše se rekordi

Новости онлине

25. 02. 2026. u 10:47

NEUOBIČAJENO toplo vreme zahvatilo je delove zapadne Evrope, gde su krajem februara zabeležene temperature tipične za proleće, pa i leto, a na pojedinim mestima oboreni su i mesečni rekordi.

Foto: Depositphotos/SWE

Na jugozapadu Francuske juče su izmerene temperature između 25 i gotovo 30 stepeni Celzijusa, znatno iznad sezonskog proseka, prenosi danas "Parizjen". U departmanu Atlantski Pirineji, kao i u delovima Gornjih Pirineja, Landa i Žera, temperaturne vrednosti su premašile uobičajene pragove za 12 do 15 stepeni.

U Bijaricu je izmereno 26,6 stepeni Celzijusovih, dok su u Pou i na rtu Sokoa temperature čak prešle 26 stepeni Celzijusovih. U Landu, Daksu i Mon-de-Marsanu zabeleženo je 25,2 Celzijusova stepena. Na glavnim mernim stanicama rekordi za februar, koji se kreću između 27 i 29 stepeni, nisu oboreni, ali su im se temperature znatno približile.

Međutim, na pojedinim sekundarnim stanicama zabeleženi su novi februarski rekordi. U Sen-Gladiju je izmereno 29,6 stepeni Celzijusovih, čime je nadmašen prethodni rekord od 27 stepeni Celzijusovih. U Ortesu je zabeleženo 28,3 stepeni Celzijusovih, a u Lomeu 26,3 stepeni Celzijusa, čime su premašene ranije maksimalne vrednosti za februar.

Meteorolozi navode da je ovakva situacija posledica kombinacije atmosferskih i geografskih faktora. Nad Francuskom se zadržava anticiklon, dok ciklon kod obala Portugala usmerava topao vazduh sa severa Afrike ka zapadnoj Evropi. Dodatno zagrevanje prouzrokovao je i takozvani fen efekat na francuskoj strani Pirineja.

Za naredne dane prognozira se pad temperature na jugozapadu Francuske za oko pet stepeni, dok bi u severnim delovima zemlje moglo doći do daljeg porasta, uz mogućnost novih februarskih rekorda.

Istovremeno, neuobičajeno visoke temperature zabeležene su i u Švajcarskoj. Na mernoj stanici u Ceviju, u kantonu Tićino, temperatura je juče prešla 20 stepeni Celzijusovih, što je prvi put ove godine.

Prema podacima Savezne službe za meteorologiju i klimatologiju MeteoSvis, prag od 20 stepeni Celzijusovih na južnoj strani Alpa dostignut je oko tri nedelje ranije nego što je prosek za period od 1991. do 2020. godine, kada se ta vrednost u proseku beleži oko 15. marta.

Stručnjaci napominju da datum prvog dostizanja 20 stepeni može znatno varirati, tako je 2013. godine ta granica premašena već 4. januara, dok je 1941. godine temperatura iznad 20 stepeni Celzijusovih prvi put zabeležena tek 21. maja.

