RAZORNE EKSPLOZIJE ODJEKNULE U LAVOVU: Veliki broj mrtvih i ranjenih, poginula policajka (FOTO/VIDEO)

22. 02. 2026. u 08:49

SNAŽNE eksplozije potresle su zapadni ukrajinski grad Lavovtokom noći 22. februara, pri čemu je povređeno 15 osoba, a jedna policajka je poginula, saopštile su vlasti. Eksplozije su odjeknule tokom trajanja vazdušne opasnosti.

РАЗОРНЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ ОДЈЕКНУЛЕ У ЛАВОВУ: Велики број мртвих и рањених, погинула полицајка (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks

Gradonačelnik Lavova, Andrij Sadovij, izjavio je: "Ovo je bio teroristički napad. Trenutno je 14 povređenih hospitalizovano", da bi kasnije precizirao da je broj povređenih porastao na 15.

Detalji o eksplozijama i žrtvama

Eksplozije su se dogodile u blizini istorijskog starog grada Lavova, a detonacije su razbile prozore na okolnim objektima. 

Prema navodima Tužilaštva Lavovske oblasti, preliminarno je utvrđeno da je poginula 23-godišnja policajka. Oštećeni su patrolno vozilo i jedno civilno vozilo.

Ukrajinska Nacionalna policija saopštila je da su eksplozije usledile nakon što su policajci stigli na lice mesta po prijavi.

Policija je reagovala na dojavu o provali u prodavnicu kada je došlo do prve eksplozije, dok se druga detonacija dogodila po dolasku dodatne policijske patrole, navelo je Tužilaštvo Lavovske oblasti.

- Kao rezultat eksplozija u Lavovu, ima poginulih i povređenih pripadnika organa reda - stoji u saopštenju.

Istraga je u toku

Eksplozije su se čule oko 00:25 časova po lokalnom vremenu, prema izveštaju novinara sa terena. Zvaničnici za sada nisu saopštili ko bi mogao da stoji iza smrtonosnog terorističkog napada, dok nadležni organi nastavljaju istragu i procenu situacije.

(Kyiv Independent)

