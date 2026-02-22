RAZORNE EKSPLOZIJE ODJEKNULE U LAVOVU: Veliki broj mrtvih i ranjenih, poginula policajka (FOTO/VIDEO)

SNAŽNE eksplozije potresle su zapadni ukrajinski grad Lavovtokom noći 22. februara, pri čemu je povređeno 15 osoba, a jedna policajka je poginula, saopštile su vlasti. Eksplozije su odjeknule tokom trajanja vazdušne opasnosti.

Foto: Printskrin Iks

Gradonačelnik Lavova, Andrij Sadovij, izjavio je: "Ovo je bio teroristički napad. Trenutno je 14 povređenih hospitalizovano", da bi kasnije precizirao da je broj povređenih porastao na 15.

Detalji o eksplozijama i žrtvama

Eksplozije su se dogodile u blizini istorijskog starog grada Lavova, a detonacije su razbile prozore na okolnim objektima.

Prema navodima Tužilaštva Lavovske oblasti, preliminarno je utvrđeno da je poginula 23-godišnja policajka. Oštećeni su patrolno vozilo i jedno civilno vozilo.

Authorities in Lviv, Ukraine are responding after multiple explosions rang out. According to the mayor, a 23 year old police officer has been killed and more than a dozen people are injured. Reports indicate that officers were called to a location and an explosion occurred… pic.twitter.com/ZHvG8FYwqi — OSINTdefender (@sentdefender) February 22, 2026

Ukrajinska Nacionalna policija saopštila je da su eksplozije usledile nakon što su policajci stigli na lice mesta po prijavi.

Policija je reagovala na dojavu o provali u prodavnicu kada je došlo do prve eksplozije, dok se druga detonacija dogodila po dolasku dodatne policijske patrole, navelo je Tužilaštvo Lavovske oblasti.

- Kao rezultat eksplozija u Lavovu, ima poginulih i povređenih pripadnika organa reda - stoji u saopštenju.

Several powerful explosions have rocked Lviv, and they were heard in different parts of the city. There was no air raid alert declared in the area, according to the Unian news agency. pic.twitter.com/aCnqcfvMPd — Hromadske Int. (@Hromadske) February 21, 2026

Istraga je u toku

Eksplozije su se čule oko 00:25 časova po lokalnom vremenu, prema izveštaju novinara sa terena. Zvaničnici za sada nisu saopštili ko bi mogao da stoji iza smrtonosnog terorističkog napada, dok nadležni organi nastavljaju istragu i procenu situacije.

(Kyiv Independent)