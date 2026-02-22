BLISKI ISTOK NA KORAK OD RATA Izraelski izvori sigurni 90 odsto: Rusi i Kinezi na manevrima sa Iranom (VIDEO)

SITUACIJA oko Irana ulazi u fazu pojačane neizvesnosti i vidljivog gomilanja vojnih i političkih signala sa više strana.

Foto US Navy/oruzjeonline.com

Dok diplomatski kanali formalno ostaju otvoreni, paralelno se odvijaju potezi koji ukazuju na pripreme za scenario šire konfrontacije.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da bi svaki novi američki napad na Iran imao opasne posledice i naglasio da diplomatija mora da obezbedi da iranski nuklearni program ostane u mirnodopskoj sferi. U intervjuu za saudijski kanal Al-Arabija rekao je da su prethodni napadi na iranska nuklearna postrojenja, koja prati Međunarodna agencija za atomsku energiju, već stvorili ozbiljne rizike. „Posledice neće biti dobre. Postoje realni rizici od nuklearne nesreće. Svi razumeju da je ovo igranje vatrom“, naveo je Lavrov.

BREAKING: 🚨🌟



Russian warships have arrived for military exercises with Iran 🇮🇷🇷🇺



Russia, Iran, and China have deployed their naval vessels for joint drills in the Strait of Hormuz region under the “Maritime Security Belt 2026” framework. pic.twitter.com/Drm5lMlbE3 — SKM News (@skmtimesnews) February 19, 2026

Njegove izjave dolaze neposredno nakon indirektnih razgovora američkih i iranskih pregovarača u Ženevi, usmerenih na deeskalaciju poslednjeg zastoja između Teherana i Vašingtona. Lavrov je istakao da regionalni akteri, posebno arapske države i zalivske monarhije, signaliziraju da ne žele eskalaciju, upozoravajući da bi nova konfrontacija mogla da poništi nedavni diplomatski napredak, uključujući poboljšane odnose Irana sa susednim državama, među kojima je i Saudijska Arabija.

U isto vreme, od prekjuče Rusija, Iran i Kina sprovode vežbe u Ormuskom moreuzu. U tom kontekstu, 16. februara u Teheran je sleteo ruski avion Tupoljev Tu-214PU, ojačana leteća platforma za krizno komandovanje, namenjena koordinaciji u ratnim uslovima i obezbeđivanju kontinuiteta državnog upravljanja. Avionom upravlja ruska specijalna letačka eskadrila „Rosija“. Ovakva poseta, prema ocenama analitičara, prevazilazi simboličnu diplomatiju i uklapa se u okvir dvadesetogodišnjeg sporazuma o strateškoj saradnji koji su Moskva i Teheran potpisali 2025. godine. Poruka koja se time šalje Vašingtonu i Jerusalimu tumači se kao signal intenziviranja operativne koordinacije Rusije i Irana.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Paralelno s tim, ruska mornarička korveta „Stojkij“ pristala je u Prvom pomorskom regionu Irana u Bandar Abasu kako bi učestvovala u kombinovanoj pomorskoj vežbi. Vežbe uključuju površinske i vazdušne jedinice obe flote i, prema dostupnim informacijama, usmerene su na unapređenje pomorske bezbednosti, operativne koordinacije i odbrambene saradnje. Bandar Abas predstavlja glavno strateško pomorsko čvorište Irana i ključnu tačku vojne saradnje između dve zemlje.

Foto prinskrin oruzjeonline.com

Istovremeno, američki medij Aksios navodi da se Sjedinjene Države brzo približavaju velikom sukobu sa Iranom koji bi mogao da izbije ukoliko nuklearni pregovori propadnu. Prema tim izveštajima, američki zvaničnici ne govore o ograničenoj operaciji, već o višenedeljnoj kampanji, potencijalno vođenoj paralelno sa Izraelom.

U pripremi za takav scenario, američko ratno vazduhoplovstvo raspoređuje oko dvadeset tankera KC-135 i KC-46 na Bliski istok kako bi podržalo stotine borbenih aviona već stacioniranih u regionalnim bazama. Dodatno, Pentagon je naredio premeštanje 12 lovaca F-22 Raptor u region. Prema navodima analitičara, u region bi uskoro trebalo da stignu i tri aviona za dopunu gorivom KC-46A Pegasus.

JUST IN🇮🇷❌🇺🇸🔥 Iran’s Su-27, MiG-29 and Su-35 fighter jets are on high alert 🚨 and conducting 24/7 Recon Ops amid US tensions in Straits of Hormuz.



🚨Iran has fully prepared to strike US Aircraft carrier, ATACMS Missiles Launchers and Fighter jets near its Borders or Sea. pic.twitter.com/rwxNfnBqIX — RKM (@rkmtimes) February 19, 2026

F-22 Raptor važi za jedan od najsposobnijih lovaca za prevlast u vazduhu, sa izraženim sposobnostima smanjenog radarskog odraza i naprednim sistemima za borbu protiv neprijateljskih vazdušnih ciljeva. Podseća se da su četiri dana pre početka prošlogodišnje američke operacije „Ponoćni čekić“ protiv Irana F-22 sleteli na Bliski istok, gde su tokom udara pratili strateške bombardere B-2 Spirit kako bi obezbedili njihovu zaštitu. Prema mišljenju pojedinih američkih stručnjaka, u slučaju nove runde udara Raptori bi ponovo imali ključnu ulogu.

Sa druge strane, ruski i kineski mediji navode da bi Moskva i Peking u slučaju američkog napada mogli da pruže Teheranu satelitske snimke i vojne informacije koje bi omogućile pravovremeno otkrivanje napadačkih formacija. Pominje se i prisustvo ruskih i kineskih savetnika, kao i elitnih jedinica na iranskom tlu, mada ove tvrdnje nisu zvanično potvrđene. Prema tim tumačenjima, eventualna američka operacija dodatno bi zbližila Kinu i Rusiju.

Foto: IDF

Izraelski bezbednosni krugovi takođe upozoravaju na ozbiljnost situacije. Amos Jadlin, bivši šef izraelske vojne obaveštajne službe, izjavio je za izraelski Kanal 12 da se Amerikanci suočavaju sa mogućnošću dugog rata visokog intenziteta sa Iranom, koji bi mogao da traje nedeljama. On smatra da čak ni tekući pregovori ne garantuju zaustavljanje eskalacije, ali dodaje da „poslednji diplomatski put mora biti iscrpljen“. Jadlin tvrdi da mnogi visoki američki zvaničnici, uključujući vojne strukture, pokušavaju da odvrate predsednika Donalda Trampa od napada, ali da je predsednik „veoma odlučan“.

Izvori iz Bele kuće koje je intervjuisao „Tajms of Izrael“ procenjuju verovatnoću neposrednog sukoba na 90 odsto i upozoravaju na „teške dane“. Prema jednom od izvora, predsednik je „umoran od čekanja“.

Foto: Gemini AI

Iran, u međuvremenu, intenzivira utvrđivanje svojih vojnih i nuklearnih objekata. Satelitski snimci koje je objavio Rojters pokazuju da je Teheran počeo da gradi betonski zaštitni omotač oko nove osetljive vojne infrastrukture. Zabeleženi su i radovi na zatrpavanju i učvršćivanju ulaza u podzemne objekte, uključujući tunele povezane sa nuklearnim postrojenjima koja su navodno bila meta napada prošlog leta. Slični projekti primenjuju se i na drugim vojnim lokacijama, dok se istovremeno popravljaju raketne baze pogođene tokom 2025. godine.

Sve ove aktivnosti, od dolaska ruskog letećeg komandnog centra u Teheran i pomorskih vežbi u Ormuskom moreuzu, do američkog raspoređivanja F-22 i tankera, ukazuju na period pojačane napetosti u kome su diplomatski kanali još otvoreni, ali paralelno jačaju i vojni instrumenti. U takvom okruženju, procene o mogućem razvoju događaja kreću se od poslednjeg pokušaja deeskalacije do scenarija višenedeljnog sukoba sa širokim regionalnim posledicama.

